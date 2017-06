Különleges helyzet alakult ki az olajpiacon - FBI-ügyre figyelnek a befektetők

Különleges helyzet alakult ki az olajpiacon

Több mint 5 százalékos mínuszban zárta a WTI típusú nyersolaj a szerdai egyesült államokbeli kereskedést. Az árfolyam végül 45,7 dolláron állapodott meg, ami öthetes mélypontnak felel meg. A Brent szinténnagyot zuhant előző este, az árfolyam 4,1 százalékot veszített értékéből, és ugyancsak öthetes mélypontot jelöl.Az árfolyamra nehezedő nyomás több hír hatására is fokozódott, miután kiújultak a globális túlkínálattal kapcsolatos befektetői aggályok. Az Egyesült Államok Energiainformációs Hivatala (EIA) szerdán jelentette be, hogy az ország kereskedelmi tartalékai 10 hét után ismét bővültek.Csütörtökön kora reggel azonban a WTI és a Brent határidős jegyzései már egyaránt fél százalék körüli pluszokat mutattak, így ismét 46 dollár fölött álltak.

Dolgozhat a dollár-hatás

Váratlan emelkedés

A piacon különleges helyzet alakult ki, mivel egyszerre számos, az árfolyamokat közvetve és közvetlenül befolyásolni képes hír és esemény foglalkoztatja a befektetőket. Csütörtökön az olaj körüli hangulatot jelentősen befolyásolhatja James Comey, az FBI korábbi igazgatójának kongresszusi meghallgatása, az ECB kamatdöntő ülése, valamint a brit parlamenti választásokról érkező hírek is.A májusban menesztett FBI-igazgatót csütörtökön hallgatja meg az amerikai szenátus hírszerzési bizottsága. Egyes sajtóhírek szerint Donald Trump arra kérte az FBI igazgatóját, zárja le az orosz szálak vizsgálatát; ez pedig még akár az elnök felelősségre vonását is maga után vonhatja. A tengerentúli belpolitikai helyzet elbizonytalanodása rövid távon egyértelműen kedvezőtlen hatással járna az árfolyamokra, amire a befektetők már a csütörtöki meghallgatásról érkező hírek értelmezésében is tekintettel lehetnek.Az Európai Központi Bank monetáris politikai döntéshozói ugyancsak csütörtöki ülésükön várhatóan a korábbinál jóval kedvezőbb értékelést adhatnak a gazdasági kilátásokról, ami a korábban beígért stimulus bizonyos elemeinek mellőzésével járhat. Az olajárakra várható hatások e tekintetben kettősek; míg a pozitív értékelések fölfelé, egy esetleges szigorúbb monetáris politika kilátásba helyezése lefelé irányuló hatással járhat az olajárra.Bár a fenti események közvetlenül nincsenek összefüggésben az olajpiaccal, a dollár árfolyamára jelentős hatást gyakorolhatnak, ami rendre megjelenik az energiahordozó jegyzésében is. Az összefüggés alapján a zöldhasú gyengülése az energiahordozó árfolyamának emelkedésével jár.A szerdai nagy esést nagyrészt az idézte elő, hogy több hír is arra utalt, a globális olajpiaci túlkínálat egyelőre nem mérséklődik az OPEC és szövetségesei által kívánt mértékben. A szerdai adatok szerint az Egyesült Államok kereskedelmi nyersolaj-tartalékai napi 3,3 millió hordóval bővültek a május 26-án záruló héten, szemben a 3,5 százalékos csökkenést valószínűsítő elemzői várakozásokkal. Az egy nappal korábban az American Petroleum nevű iparági csoport által publikált adatok egyáltalán nincsenek összhangban a szerdai kormányzati statisztikával, aszerint ugyanis a tartalékok 4,6 millió hordóval zsugorodtak. Az Energiainformációs Hivatal szintén szerdán ismertette új havi kitekintését, amely a májusi prognózishoz képest magasabb tengerentúli kitermelést jelzett előre 2018-ra. A jelentés szerint jövőre átlagosan 10,01 millió hordó/nap körül alakulhat a nyersolaj-kitermelés az USA-ban; így a tengerentúli olajipar kitermelése történetében először meghaladhatja a napi 10 millió hordót.Ezzel együtt az EIA kis mértékben emelte a 2017-es olajár-prognózisát, 50,68 dollárról 50,78 dollárra a WTI, és 52,60 dollárról 52,69 dollárra a Brent esetében. Fontosabb azonban, és egyértelműen kedvezőtlen fejlemény a Kőolaj-exportáló Országok Szervezetének (OPEC), illetve a többi olajország számára, hogy a 2018-as árfolyam-várakozások jelentősebb mértékben emelkedtek. Az új várakozás 53,61 dolláros átlagos WTI-árfolyamot valószínűsít 2018-ban a korábban várt 55,10 dollár helyett. A Brentre vonatkozó 2018-as prognózis pedig 57,10 dollárról 55,61 dollárra mérséklődött.Mindemellett a befektetők más okok miatt is tarthatnak attól, hogy a Kőolaj-exportáló Országok Szervezetének 2018 márciusáig meghosszabbított kitermelés-csökkentési lépése esetleg nem váltja be a hozzá fűzött várakozásokat. A napi 1,2 millió hordós kitermeléscsökkentési lépéshez a nem OPEC tagok további 600 ezres vállalással járultak hozzá a piaci túlkínálat megszüntetése, ekképp az árak megtámogatása érdekében. Piaci értékelések ez akkor sem lenne feltétlen elegendő a kitűzött célok eléréséhez, amennyiben a megállapodásban résztvevő államok 100 százalékban tartanák magukat az abban foglaltakhoz, fennáll azonban annak a veszélye is, hogy a vállalások nem teljesülnek 100 százalékban.