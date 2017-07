Különös ütésváltásba bonyolódott Washingtonnal az Exxon

2014 májusában az Exxon és a Rosznyety nyolc, magas szintű vezetők által alárt szerződést is kötött egymással - ismertette a részleteket a pénzügyminisztérium.

Az Exxon érvelése szerint Szecsin mindössze személyes jellegében volt tárgya a szankcióknak, és az Obama-adminisztráció akkori instrukciói szerint a tiltás csupán a feketelistázott egyén személyes érdekeltségeire és eszközeire vonatkozott, de megengedik az általa vezetett társasággal történő üzletkötést.

A kormány azt követően vetette ki a bírságot az Exxonra, hogy áttekintette az olajtársaság, amelyet az amerikai olajcég hetekkel azután folytatott, hogy a kormány 2014 tavaszán szankciókat vezetett be Moszkvával szemben a Krím annektálására hivatkozva.A tárca háromoldalas közleményében külön is nevesítit, akitaz amerikai kormány a krími orosz bevonulásra válaszul, miután a pénzügyminisztérium szerint Szecsinmutatott Vlagyimir Putyin orosz elnök iránt.A szankciók megtiltják az Egyesült Államok polgárai és vállalkozásai számára, hogy a feketelistán szereplő személyekkel és vállalatokkal üzleti tevékenységet folytassanak. A Rosznyefty egyébként mint vállalat is szerepel az USA feketelistáin.A texasi székhelyű olajvállalat a bírságjellegére hivatkozva perelte be az Egyesült Államok kormányát egy texasi bíróságon a döntés megváltoztatása érdekében.Az Exxon annak ellenére is bíróságra idézné Washingtont, hogy a kiszabott, egyébként lehetséges maximális büntetés vélhetőleg nem fogja megrengetni a tavalyos nyereséget termelő olajóriást.Rex Tillerson tavaly év végénaz Exxon vezérigazgatói pozíciójából. Külügyminiszterkéntis van ráhatása, azonban a Reuters által megszólaltatott korábbi amerikai kormánvtisztviselők szerint, hogy az Exxon büntetéséről szóló döntésben lett volna szerepe, mivel az a pénzügyminisztérium speciális egységének(OFAC) hatáskörébe tartozik.