Küszöbön a fesztiválszezon: kik várnak rekordszámokat 2017-ben?

megnyújtják a turisztikai főszezont;

csökkentik a turizmusforgalom Budapest- és Balaton-központúságát;

és felpörgetik a helyszínül szolgáló városok gazdaságát.

A fesztiválturizmusnak egyre fontosabb szerep jut a magyar gazdaságban, és már csak néhány hét van hátra a csúcsszezon kezdetéig. A Portfolio által megkérdezett szervezők további növekedésre számítanak az idei évben az előzetes jegy- és bérletértékesítések alapján. A magyar fesztiválozók körében a könnyűzenei rendezvények a legnépszerűbbek, amit a gasztronómiai tematika követ.Ezeknek azért van fontos szerepük turisztikai és gazdasági szempontból, mertNemrég írtunk arról , hogy az alternatív fesztiválok - Bánkitó, Samsara, Everness, Művészetek Völgye - évről évre folyamatosan növekednek, és idén is a tavalyinál több látogatóra számítanak. Most megkérdeztük a nagyobb rendezvények szervezőit is, hogy mit várnak a 2017-es szezontól.

A 25. Szigetnek nehéz lesz felülmúlni a tavalyi sikert

Tavaly már június végén elfogytak a bérletek, most valószínűleg lesz még esély tovább is vásárolni őket, de hogy mennyi fogy el, azt majd végén tudjuk megmondani

a résztvevők számának nagyságrendje várhatóan érdemben nem változik: jelen állás szerint 10%-os az elmaradás a tavalyi félmilliós rekordhoz képest.

Az idei EFOTT hosszabb, de mit hoz ez a számokban?

Idén eddig kiemelkedően jól teljesítenek az értékesítési felületek, leginkább online vonalon. Az EFOTT jellegéből adódóan, közönség szinte 100%-ban magyar fiatalokból tevődik össze, idén viszont a sztárfellépőknek köszönhetően körülbelül 5% lehet a külföldiek aránya

Az idén 25. születésnapját ünneplőtavaly rekordszámú, vagyis pontosan 496 ezer látogatót hozott, amit a szervezők szerint nehéz lesz megismételni, illetve felülmúlni.A jegy- és bérleteladások a tavalyi évhez képest eddig némileg elmaradnak, de mivel nem ugyanakkor vannak a jegyár-fordulók, valójában nehéz összehasonlítani.- tudtuk meg a Sziget sajtóirodájától, ahogy azt is, hogyA magyar-külföldi arány is változatlan: a bérletek túlnyomó részét külföldiek vásárolják, míg a napijegyek jellemzően a magyarok körében fogynak. A napijegyekből, mint általában, most is a legnevesebb fellépők hozzák a legtöbb jegyeladást, ezért valószínűleg most is lesz 2-3 teltházas nap, amelyekbe egészen biztosan beletartozik majd a mínusz egyedik, amikor P!nk lesz a fellépő.Azszervezői 110-120 ezer közötti látogatószámot várnak az idei évben, folytatva a korábbi évek tendenciáit.fesztiváligazgató szerint a 2016-os év nem vehető alapul, mert a közismert időjárási körülmények nagyban befolyásolták a látogatószámot.- tette hozzá a fesztiváligazgató.A péntek és a szombat előreláthatólag teltházas lesz, de mivel idén hosszabb lesz a fesztivál, és vasárnapra is egész napos programokkal, koncertekkel készülnek, szintén esélyes lehet a teltházra.

A Campus idén átlépheti a bűvös határt

Tavaly a négy nap alatt mért látogatószám megközelítette a 100 ezer főt, idén pedig arra számítunk, hogy jó időjárási körülmények esetén átlépheti a rendezvény ezt a bűvös határt

Mi lesz a VOLT-on és a Balaton Soundon?

Rekordszámú vendéget várnak a nyitónapra, ahol először lép fel hazai színpadon az amerikai Linkin Park zenekar. Erre a napra június elejétől már nem is lehet napijegyet vásárolni , így aki kíváncsi zenekarra, és még nem vett jegyet, az már csak 5 napos bérlet vásárlásával tud bejutni.

Tovább fejlődnek a fizetési rendszerek

Tavaly a nagyok között még kisebbnek számító Campus Fesztivál szervezői is száműzték a készpénzt, és a feltöltéses, kártyás fizetést helyezték előtérbe. Tapasztalataik szerint a látogatók szerették az újítást, így az idei eseményt is teljesen készpénzmentesre tervezik.

egy okostelefonos alkalmazásban is fel lehet majd tölteni a fesztiválkártya egyenlegét, így nem kell sorban állni a konténereknél ahhoz, hogy pénzt tegyünk rá. A fejlesztés más fesztiválokon, a VOLT-on és a Balaton Soundon is elérhető lesz.

Munkaerőhiány: ki takarít az idei fesztiválokon?

A Sziget szervezői elsősorban az alvállalkozóiktól kaptak olyan visszajelzések, hogy bizonyos szegmensekben nehéz megfelelő munkaerőt találni, és egyre több területről hallanak a problémáról: a biztonsági cégektől a takarító vállalkozásokon át a vendéglátósokig sokan panaszkodnak.

Azonban a szakképzettséget igénylő vendéglátási munkakörökre, valamint a fesztiválépítéshez és -üzemeltetéshez kapcsolódó fizikai munkakörökre érezhetően nehezebben találnak munkaerőt.

2008-ban indult, és azóta évről évre növekszik.- mondta, a rendezvény programigazgatója.A bérlet- és jegyértékesítés eddig a várakozásoknak megfelelően alakul, nagyságrendileg a tavalyihoz hasonló adatokat látnak, mindamellett, hogy a gazdagabb programkínálat miatt emelkedtek a jegyárak. "Mindez már kisebb többletbevételt jelent, de robbanásszerű emelkedés a jegyértékesítésben mindig az akciós elővételes időszak lejárta, azaz idén július 10. előtt várható" - tette hozzá Süli András.A Sziget csoport két másik nagy rendezvénye, a VOLT és a Balaton Sound szintén hatalmas - több mint 100 ezer fős - embertömegeket mozgat meg évről évre, és várhatóan idén sem lesz ez másképp. Aidén szintén jubileumi rendezvény, a Szigethez hasonlóan 25.Az idén már 11 évestavaly minden eddigi rekordot megdöntve, 157 ezres összlátogatószámmal zárult. Bár csak egyetlen teltházas nap jött össze, több nap is megközelítette, így elképzelhető, hogy sikerül ezt elérni. A Sound mellett a B.my.Lake-nek, a Strand Fesztiválnak is otthont adó Zamárdi valóságos fesztiválfőváros lett az elmúlt néhány évben. A szervezők nagy ötlete az volt, hogy a 3 kilométer hosszú szabadstrandot bekötötték a hazai fesztivál-vérkeringésébe, ami láthatóan jól működik, a településnek pedig komoly bevételeket hoz.Az elmúlt években a legtöbb látogatót vonzó magyar fesztiválok többsége már készpénzmentes volt.Tavaly azonban felmerültek ezzel kapcsolatban technikai problémák, ezért idén kiemelt cél, hogy ne forduljon elő ilyesmi.Ennél már egy lépéssel előrébb jár a Sziget Kft., amely a bankfüggetlen elektronikus megoldásokat nyújtó Cardnet Zrt.-vel 2015. őszén megalapította a Festipay Zrt.-t, hogy a fesztiváloknak nyújtott készpénzmentes fizetési megoldásokat az európai és Európán kívüli nemzetközi piacokon is értékesítsék.vezérigazgatója nemrég egy sajtótájékoztatón újdonságként említette a fizetési rendszer további fejlesztését:A fesztiváloknál a vendéglátósok pályázata hónapokkal ezelőtt lezárul, hiszen ha a legjobbakat akarják kiválasztani, kénytelenek minél korábbra időzíteni ezt a folyamatot. A legnagyobbak esetében gyakori a túljelentkezés, miközben a vendéglátást és más, szakképzettséget igénylő munkaköröket egyre erősebben érintő munkaerőhiány szele ezeket a rendezvényeket is megérinti, de nem egyforma mértékben.A munkaerőhiány problémája a Campus Fesztivált sem kerüli el, de a rendezvény mögött szorosan álló Debreceni Egyetem közel 30 ezres diáklétszáma jó merítést biztosít a különböző munkaterületeken.Az EFOTT szervezőgárdája évek óta jól összeszokott, kipróbált csapattal dolgozik, valamint itt is jellemző egyfajta beágyazottság a felsőoktatásba, illetve a célcsoport közvetlen elérése, aminek köszönhetően kevésbé merül fel ilyen nehézség. Sőt, Maszlavér Gábor úgy látja, hogy a fesztivál - az ide érkező és kitelepülő cégeken keresztül - bizonyos mértékben segít a munkaerőproblémák orvoslásában.