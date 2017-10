Labda nélkül is lehet nagy pénzt keresni Magyarországon élsporttal?

Személyesen is meghallgathatod Dr. Baji Balázst a Portfolio Sikerklub rendezvényünkön október 26-án. Az eseményről bővebben itt olvashatsz.Nem mindig könnyű, de sokat segít, hogy szeretek sportolni, szeretem az atlétikát, azon belül is a gátfutást. Nem csak a versenyeket, hanem az egész folyamatot, ahogy felkészülök egy versenyre. Minden egyes edzés jó érzéssel tölt el, jó fáradtan hazamenni és leülni egy hosszú nap után. De a versenyek és a folyamatos fejlődés, az egyéni csúcsok továbbdöntögetése, a versenyeken való részvétel mind élmény, mind motivációs tényező, ami egy egész éven keresztül hajt és ösztönöz. Ha valamit csinálok, azt szeretem komolyan venni, szeretem végigcsinálni, akkor is, amikor nem feltétlenül az lenne a legelső gondolatom, vagy abban a pillanatban a legkényelmesebb dolog.13 évesen.Mivel nem hagytam abba a sportot, ezért valószínűleg nem volt komolyabb mélypont. Természetesen voltak nehéz pillanatok, főleg úgy, hogy mellette folyamatosan végeztem az állatorvosi egyetemet. Az ember magánélete olyan, hogy egyszer leperegnek róla a problémák, máskor pedig nagyon megfogják, ez esetemben sincs másképp. De a nehezebb időszakokon is átlendültem a kitartásomnak köszönhetően. Nem számít, hogy mennyire nehéz és küzdelmes az utam, én ezt választottam és végig akarom csinálni. Teherbíró ember vagyok és céltudatos, és amit elhatározok, azt keresztülviszem, bármi áron.Mindig van új cél, ha más nem, akkor az eddigi sikerek megismétlése. Mivel eleve szeretem a sportot, szeretem az atlétikát, az egész szituációt és élménysorozatot ami ezzel jár, ezért nem is feltétlenül kellene mindig cél azért, hogy csináljam. De mindig van világverseny fedett pályán, szabad téren. A következő nagy megmérettetés a fedett pályás világbajnokság lesz, majd az Európa Bajnokság 2018-ban. Középtávon pedig a Tokiói Olimpia a cél.

A sportban nagyon fontos az alázatosság, a kitartó munka, a küzdeni akarás, a céltudatosság, ezek kellenek ahhoz, hogy valaki sportoló legyen, vagy legalábbis a sport előbb-utóbb megtanítja erre az embert. Aki nem tanulja meg, az általában hamar kikopik a sportból.Ez sportág kérdése. Vannak olyan sportágak, ahol lehet rá életpályát építeni, ilyen például a foci, a labdajátékok. Természetesen ott is sok időt és energiát kell belefektetni és nem mindenkinek "realizálódik a haszon". Sokan vannak, akik akár már fiatal korukban odadobják a tanulást és minden mást, és mégsem lesz belőlük NB I-es focista, vagy külföldi légiós. Az sem egy betonbiztos dolog. Az egyéb sportágakban, főleg az egyéni sportágakban pedig már csak azok tudnak jól megélni a sportból, akik odakerülnek a világ legjobbjai közé. Számomra mindig fontos volt, hogy legyen egy hosszabb távú célom is, ezért végeztem el az állatorvosi egyetemet és ezért is vagyok hálás nagyon, hogy most a sport bizonytalansága mellett van egy olyan fix, biztos pont az életemben, hogy ne kelljen aggódnom a jövőm miatt. Sokan vannak, akik sok időt, sok energiát fektetnek a sportba, és azután sokkal kevesebbet kapnak vissza. De hát nem csak a pénzért csináljuk ezt.Nemzetközi eredmények kellenek ehhez mindenképpen, ha valaki stabilan a világ 10-15 legjobb versenyzője között van, akkor jól meg lehet élni belőle. Itthon az atlétikában tartósan, éveken keresztül ott kell lenni a legjobbak között ahhoz, hogy jövőt lehessen rá építeni, talán csak 5 ilyen ember van most Magyarországon. De még ekkor sem lehet akkora tartalékot felhalmozni, hogy utána élvezze azt az ember az élete hátralévő részében. Kiindulásnak alkalmas, de ha nincs egy alternatíva, amit tudna utána folytatni az a sportoló, akkor ezt hamar feléli. Ami a hazai sportolókat általánosságban illeti, ha valaki olyan erős névvel és eredményekkel rendelkezik, mint például Hosszú Katinka, hogy tudjon brandet építeni, akkor nem kell annyira aggódnia a folytatás miatt. De egy középmezőnybe tartozó sportoló nem tud hitelesen személyes márkát építeni. Én két karriert csinálok párhuzamosan, a sport pedig egy nagyon jó egzisztenciális alapot biztosít a jövőmre nézve.Sajnos egy kicsit mind a kettőből vissza kell venni. Úgy, hogy én komolyan akarok foglalkozni az állatorvoslással, a sportban sem igazán tudok 100 százalékot beletenni, inkább csak 90-95 százalékot. De nekem megéri az áldozat azért, hogy mellette állatorvosként is kiteljesedjek, mert a szakmám legalább annyit ad vissza, mint amennyit elvesz. Ez az összhang eddig működött, remélem, hogy a jövőben is fog működni.Persze, a sportban a kudarc is legalább annyira jelen van, mint a siker. Itt sem minden magától történik és nem mindig minden úgy alakul, ahogy szeretnénk, illetve nagyon keveseknek adatik meg az, hogy kudarc nélkül tudjanak sportolni. De a sikerhez kudarc is kell, sokat tanít, sokat lehet tőle fejlődni, ha levonja belőle a helyes következtetést az ember. Mint egy vállalkozásban, a sportban is vannak rossz időszakok, amiket át kell vészelni, lehet az egy sérülés, egy rosszul sikerült világverseny, egy elszalasztott lehetőség. Ezekből fel kell állni, tovább kell lépni.Az atlétika egy igazi alapsportág. Nem véletlenül mondják, hogy atletikus képességek: a futás, a koordináció, az ugrás, a dobás nagyon sok sportban megjelenik. Minden egy kicsit az atlétikára épül. Nem azért nem vagyunk benne sikeresek, mert nem vagyunk benne jók, hanem azért, mert sűrű és erős a világmezőny. Az egyik legtöbb ember által versenyszerűen űzött sportág a világon. Az utánpótlás biztosítása azért sem könnyű, mert maga a sport kevésbé játékos, mint például a foci. Nehéz edzések vannak, hosszan tartó felkészülés után jöhet csak a sikerélmény, vagy egy olyan szituáció, ami versenyszerű lenne és kicsit élvezetesebb. Monoton, de ezt is lehet szeretni. Például manapság nagyon divatos a futás, a kocogás, pedig annál unalmasabb dolog kevés van - talán az úszás -, és mégis nagyon sokan szeretik. Bármilyen sporthoz hasznos az atlétika, hiszen kifejleszti a mozgáskoordinációt, fejleszt fizikálisan, és akinek ez megvan, az más sportban is jobban meg fogja állni a helyét.2012 óta az atlétika bekerült a kiemelt sportágak közé, azóta jó a helyzet. Folyamatosan vannak létesítményfejlesztések is és sokkal több tehetség kapja meg azt a támogatást, amivel el tud menni edzőtáborozni, igénybe tud venni különböző regenerációs, rehabilitációs lehetőségeket. Ennek köszönhetően pedig kevesebben sérülnek meg, többen ki tudják hozni magukból a maximumot és jobban fejlődnek. Ez az eredményekben is érződik, erősödik a mezőny és erősödik az atlétika. Az utóbbi világversenyeken, olimpiákon több olyan versenyző volt, aki bekerült a legjobb 16-ba. Egyre többször világszinten is ott vagyunk a legjobb nyolcban, érmek is születtek, nem csak egy-egy ember, hanem az atlétika egész bázisa erősödött a kiemelt támogatásnak köszönhetően. Hamarosan elvileg megépül az új atlétikai stadion Csepelen, úgyhogy izgalmas időszak elé néz a sportág.Az atlétika nem tao-s sportág, így nehéz a cégeket megcélozni, hiszen nagyon sok vállalat úgy vélekedik, hogy már a tao-val megtette azt, amit neki meg kell tennie és innentől kezdve hátradől. Az atlétika jellemzően nem az a sport, amit mindenki elsőként akar támogatni, eddig nem is nagyon voltak nagy cégek, akik mellém álltak volna. Igaz, hogy nem is voltak olyan jellegű eredményeim, amire atlétikai berkeken kívül nagyon felkapták volna a fejüket a cégek vagy a szponzorok. Sportolóként örültem volna az olimpiának. De látva azt, hogy egy olimpia (két olimpián is jártam) mekkora nagy esemény és milyen nagy erőforrásokat kell ehhez mozgósítani, ez nyilván nem lett volna egyszerű és nem lett volna könnyű feladat. Azt sajnálom, hogy politikai kérdés lett belőle és nem pedig szakmai alapon dőlt el.Ha megépül az új stadionunk, akkor elég nagy eséllyel tudunk pályázni a 2023-as világbajnokságra. Ebben az esetben számomra nagyon nagy kísértés lesz, hogy odáig folytassam a profi pályafutásomat és vagy egy stílusos visszavonulást csinálok a hazai közönség előtt, vagy pedig egy évet ráhúzok és akkor a negyedik olimpiámra is felkészülök. De ez még messze van.Szerintem nagyon fontos egyrészt a sport szempontjából, hiszen egy-egy szakágat, sportágat nagyon fel tud lendíteni egy hazai világbajnokság. Új létesítményeket kap, óriási motivációt nyújt a versenyzőknek. A sportszerető közönség is gyarapszik és testközelből láti világszintű versenyeket, versenyzőket. Ez nem csak a sport, de az egész nemzeti öntudat szempontjából fontos. És a megtérülést az is segíti, hogy turistákat hoz Magyarországra és a televíziós közvetítések is népszerűsítik az országot.A Gyulai István Memorial és nem is csak az idei. A tavalyi a győzelmem miatt, idén pedig azért, mert az egyik leggyorsabb gátas verseny volt az egész világon. Borzasztó erős mezőny volt, és országos csúcsot tudtam futni. Elsőként Omar McLeod futott be bődületes (12,96mp) idővel, mégis mindenki az én országos csúcsomnak szurkolt és ünnepelte. Óriási, hátborzongató élmény volt, hazai közönség előtt egy ekkora országos csúcsot futni.Tíz év múlva az állatorvoslás irányába szeretnék jobban elhúzódni, de a sport mindig is ott lesz az életemben, hogy milyen szinten, azt most még nem tudom. Ha lesz lehetőségem arra, hogy a sportban maradjak - akár sportvezetőként is -, akkor nagyon szívesen teszem majd. Ez attól függ, hogy milyen lehetőségeim adódnak, milyen bizalmat kapok majd. Nem célom, hogy mindenáron sportvezető legyek, de ha úgy adódik, akkor nem bánnám. Elsősorban állatorvosként látom magam 10 év múlva. A saját praxisomat elkezdeni majd akkor tudom, amikor visszavonulok a sportból, az pedig lehet, hogy majd csak hat év múlva lesz, úgyhogy ez is egy nyitott kérdés. Az biztos, hogy aktív sportoló már nem leszek tíz év múlva.