Lajkó Ferenc: a Waberer's vezetheti a konszolidációt a szektorban

A Waberer's nemcsak, hogy stabilan piacvezető az európai közúti árufuvarozás FTL-szegmensében és a hazai logisztikai piacon, de az elmúlt két évtizedben végbement fejlődése során képes volt arra, hogy egyenletes, a piaci átlag feletti növekedést és bővülő nyereséget érjen el. Ezen kívül továbbra is organikus és inorganikus fejlődésre törekszünk, és hiszünk abban, hogy az erős pénzügyi helyzetünknek és a cég méretének köszönhetően, a Waberer's ideális pozícióban van ahhoz, hogy megragadja az iparág jövőbeli növekedési lehetőségeit. Hiszünk abban, hogy ezen a fregmentált fuvarozási és logisztikai piacon vezető konszolidátorként léphetünk fel.A csoport üzleti tevékenységét elsősorban a saját fejlesztésű testre szabott informatikai rendszerének, a teljes mértékben szabványosított modern flottájának, saját, integrált karbantartási és biztosítási modelljének, valamint az ösztönző szervezeti-vezetési modellnek köszönhetően iparág-vezető működési teljesítmény és hatékonyság jellemzi. A csoport informatikai rendszere a saját modern flottával együtt hozzájárult a csoport által elért magas rakottsági arányhoz, amely 2016-ban 91,6%-ot tett ki.Meggyőződésünk, hogy ez a megfelelő időpont a Waberer's számára, hogy tőzsdére lépjen. Amellett, hogy nagy lehetőségeket látunk a növekvő európai közúti szállítási iparágban, úgy gondoljuk, hogy vezethetjük a konszolidációt a szektorban. A lengyelországi Link felvásárlása az első lépés ebben a konszolidációs folyamatban. Egyre nagyobb igény van a magas színvonalú közúti szállítási szolgáltatásokra a régióban és Európában is, és ezt a piaci adottságot szeretnénk maximálisan kiaknázni. A tőzsdére lépésünk a befektetők számára is lehetőséget teremt arra, hogy együtt valósítsuk meg ezeket a terveket.A Mid Europa magántőke-befektetési vállalkozásként öt-hétéves befektetési horizonttal rendelkezik, így egy több mint 6 éves befektetési időszak után most úgy vélték, hogy elérkezett az idő, hogy tulajdonuk egy részét pénzzé tegyék. Ugyanakkor a Mid Europa Partners továbbra is szeretne profitálni a Waberer's jövőbeni növekedéséből, így jelentős tulajdoni hányadot szeretnének megtartani a tőzsdei kibocsátás után.Az árazás és az értékesítési volumen voltak azok a kulcstényezők, melyek a Waberer's 2017. március 31-ig tartó negyedéves operatív teljesítményét és pénzügyi helyzetét érdemben befolyásolták. 2017. április 1-je óta a nemzetközi fuvarozási üzletágban előrelépés tapasztaltunk, míg a regionális szerződéses logisztika üzletágban folytatódó pozitív teljesítményt figyeltünk meg. Ezen felül pozitívan alakult az árszabási környezet, és a növekedés is gyorsult. Meglátásunk szerint ez jól illusztrálja a 2017 első naptári negyedévében tapasztalt alacsony árszínvonalra a vállalat által válaszként bevezetett költségcsökkentő gyakorlatok sikerességét.Az ügyfelekkel kötött szerződéseink túlnyomó többsége lehetővé teszik az ügyfelek számára az üzemanyagárak változásaihoz való alkalmazkodást, 2-3 hónapos késéssel, míg az azonnali piacon kötött szerződések, amelyek a Waberer's bevételeinek körülbelül 41% -át tették ki 2016-ban, lehetővé teszik számunkra, hogy azonnal áthárítsuk a megnövekedett üzemanyagköltséget a fogyasztókra.Általánosságban elmondható, hogy az elmúlt időszakban jelentősen nőttek a bérek a régióban, míg Nyugat-Európában pont az ellenkező tendencia figyelhető meg, ahol már például nem francia, belga sofőröket foglalkoztatnak, hanem magyar, lengyel, román kamionsofőrök ülnek a volánnál. A Waberer's fizetései megfelelnek a régiós átlagnak -a lengyel, szlovák és magyar szintnek -, és kompenzációs csomagunkkal - mely az attraktív bérezésen kívül képzéseket is magában foglal - olyat ajánlunk a kamionsofőröknek, amellyel a Waberer's vonzóbb lehet a versenytársainál. Ennek köszönhetően úgy gondoljuk, hogy a sofőrök fluktuációja jóval a piaci átlag alatt lesz.Már jelenleg is eleget teszünk minden vonatkozó európai jogszabálynak és így is versenyképesen tudunk működni. A nemzetközi árufuvarozási szegmensben 2016-ban végrehajtott 15 százalékos béremelést is az alapján hajtottuk végre, hogy figyelembe vettük a megélhetési költségeket, valamint a nyugat-európai cégek által a kelet-európai sofőröknek fizettet kompenzációt. Versenyelőnyünk számos tényezőre - többek közt a nagy flottakapacitásra és kiemelkedően hatékony irányítási rendszerre - vezethető vissza. Folyamatosan a költségellenőrzésre és hatékonyság növelésére fókuszálunk, és a jövőben mindent megteszünk, hogy megőrizzük versenyelőnyünket, abban az esetben is, ha a szabályozás miatt nőnek a bérköltségek.Úgy látjuk, hogy ezek a számok nem többek, mint spekuláció, de nem zárható ki, hogy a protekcionista intézkedések magasabb bér- vagy működési költségeket fognak eredményezni a szállítmányozók számára. Ennek ellenére hiszünk abban, hogy a pozíciónknak köszönhetően megőrizhetjük versenyképességünket még ilyen körülmények között is.A Waberer's sikere és piaci átlagot meghaladó növekedése mögött hatékony üzleti stratégiánk áll. A kulcs a sikerhez a folyamatos innováció és a további akvizíciók.Történetileg az akvizíciók mindig is fontos szerepet játszottak a Waberer's üzleti és növekedési stratégiájában, és mind Erdélyi Barna, mind pedig én számos akvizíciós folyamatban vettünk már részt különböző pozíciókban, mint például a Révész Eurotransz, Szemerey, Wáberer Hungária Biztosító, illetve Link felvásárlások. Éppen ezért hiszünk abban, hogy az akvizíciók remek lehetőséget biztosítanak számunkra, hogy működésünket még inkább kiterjesszük nemzetközi szinten, és időről időre, a Waberer's keresni fogja a lehetőségeket újabb felvásárlásokra és piaci részesedésének további konszolidálására.Ez az első akvizíciónk a lengyel piacon, és amivel nagyobb részesedést szeretnénk szerezni ezen a nagy és növekvő piacon. A Link egy nagyon kedvező akvizíció, és fontos szerepet játszhat abban, hogy növekedjünk a régióban, erősítve vezető pozíciónkat. Jelentős szinergiák vannak, amelyeket a Lengyelországba és Lengyelországból érkező szolgáltatások akvizíciójából tudunk megvalósítani, és amelyeket hamarosan integrálni fogunk.Bevételi szinergiahatásokra a flottabővítésből, kiadási szinergiahatásokra pedig az üzemanyagár-, tranzitköltség-, szervizelési és karbantartási megtakarításokból számítunk.Rövidtávon a Link sikeres akvizíciója áll a vállalatunk fókuszában, de a jövőben is főként a gyorsan növekvő, kelet-közép-európai piacokon tevékenykedő, középméretű vállalkozások felvásárlásának lehetőségét vizsgáljuk majd, amelyek jól illeszkedhetnek nemzetközi üzleti stratégiánkba és amelyeknél a szinergiáknak köszönhetően jelentős működési hatékonyságjavulás érhető el.Nem ért váratlanul Wáberer úr bejelentése, hisz ahogy a tájékoztatóban is közöltük, Wáberer úrnak jogában áll ezzel az opciójával élni. Azonban azt fontos megjegyezni, hogy hivatalos értesítés Wáberer úr szándékáról eddig nem érkezett hozzánk. Néhány kulcsfontosságú részletre azonban szeretném felhívni a figyelmet: a megállapodás hároméves átmeneti időszakot határoz meg, ezáltal biztosítva a vállalat 2021. március végéig szóló névhasználati jogát, egy legkorábban 2018. március 31-én lehetséges felmondás esetén. A megállapodás csupán a Waberer's név legszűkebb értelemben vett használatáról szól, többek között a nap szimbólum, a szín séma és az "Optimum Solution" szlogenünk használati joga teljes mértékben vállalatunkat illeti meg, és nem tárgya semmilyen Wáberer úrral kötött megállapodásnak. A konkrét intézkedések meghozatalával megvárjuk míg Wáberer úr hivatalosan is jelzi szándékát, de a vállalat átnevezését ettől függetlenül annak fejlődésével összhangban lévő lépésnek tekintjük. Azonban az esetleges jövőbeli névváltoztatás semmilyen hatással nem lesz a jelenleg esedékes részvénypiaci belépésünkre. És minden az ügyben érdekelt szereplőt és a nyilvánosságot megfelelő időben tájékoztatjuk a részletekről.