Lassulás jön a Richternél a régiónkban

Várakozások

Az eseményen szó esett az idei évi előrejelzésekről is, ezek összességében pozitív képet festenek, a teljes évre vonatkozóan 10 százalékos bevételnövekedést prognosztizál a menedzsment

A régiós piacokra vonatkozóan már kevésbé optimisták az előrejelzések: a hazai piacon, Romániában stagnálásra, Lengyelországban és EU10 országokban 5 százalék körüli csökkenésre, míg az EU15 országokban 15 százalékos növekedésre számítanak.

Az USA-ban 10 százalékkal eshetnek vissza a bevételek, azonban itt fontos megemlíteni, hogy a prognózis nem tartalmazza a royalty bevételeket (ezekkel emelkedhetnek a bevételek).

Az egyes költségekre vonatkozóan is ismertette prognózisait a Richter, ebben igazán lényeges változás nincs a tavalyi évre adott előrejelzésekhez képest, a fedezeti hányad 56-57 százalék, a K+F költségek 10-11, míg a sales és marketing költségek 28-29 százalékra csökkenhetnek. Az üzemi eredményhányad 14 százalék körül alakulhat.

Az originális készítmény, az Esmya kapcsán az idei évre 80 millió eurós forgalmat prognosztizálnak, szemben a tavalyi évre várt 65millióval. A Grünenthal termékportfóliótól 40 millió euró éves forgalmat várnak.

A Bemfola esetében 30-35 millió eurót vár a menedzsment.

Ami az egyes piacokat illeti, a Richter bevételnövekedése Oroszországban szinte teljesen a kedvező árfolyamhatásnak, az EU 15 országaiban a Bemfola és az Esmya értékesítéséből származó bevételek megugrásának, míg az USA-ban a cariprazine után kapott royalty díjaknak (21,7 millió dollár) volt köszönhető.Bogsch arra is kitért, annak ellenére, hogy a cariprazine júliusban megkapta az Európai Bizottságtól a forgalombahozatali engedélyt Európában, még bizonytalan, hogy mikor is kezdődhet meg a készítmény értékesítése rajtuk kívül álló okok miatt (árképzés, az egyes országok hatóságaival külön meg kell egyezni stb).A nagy- és kiskereskedelmi bevételek aránya főként Románia miatt tovább növekedett a félévben, ami viszont az árerózió mellett negatív hatással van a fedezetre. Ezt viszont a royalty bevételek, és a rubel erősödése szinte teljesen ellensúlyozni tudta. További negatív hatás, hogy a gyógyszerek csomagolásánál a jogszabályok szigorodása miatt szükség volt egy nagyobb beruházásra a gépsoron, aminek folyamatos fenntartási költségei is vannak, így a működési költségek 10 százalékkal emelkedhetnek.