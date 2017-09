Leállhatnak a budapesti építkezések?

Ennek egyenes következménye lesz, hogy bedőlhetnek az építkezések a fővárosban, ha ugyanis nincsenek meg határidőre a tervek, nem kezdődhet meg az építkezés, nincs használatba vételi engedély, és a 300 négyzetméter feletti épületekre építési engedély sem kapható - fogalmaz a cikk.

Cáfol az NKM

a Főgáz Földgázelosztási Kft. semmilyen hivatalos megkeresést nem kapott a médium részéről, és mivel a Főgáz Földgázelosztási Kft. munkatársai nem rendelkeznek nyilatkozattételi jogosultsággal, a cikkben írt állítások semmiképpen sem egyeznek a Nemzeti Közművek cégcsoport hivatalos álláspontjával.

A gáztervek beadásának nehézségei miatt több tervező is megkereste a szaklapot, amely azt írja, augusztus közepétől még interneten keresztül lehetett időpontot foglalni. Volt olyan kolléga, aki csak két hónap múlva kapott időpontot. Miután a Magyar Mérnöki Kamarának jelezték a tervezők a problémát, az intézkedések hatására a Főgáz Földgázelosztási Kft. augusztus 30-val visszavonta a rendelkezést, így a mérnököknek személyesen kell megjelenniük a Fiumei úti irodában, ahol sorszámot kötelesek húzni.A jelenlegi állapot szerint egy tervező 5 tervet adhat be, és a Főgáz Földgázelosztási Kft. ügyfélszolgálat 12 mérnököt fogad naponta. Ez azt jelenti, hogy egy nap 60 terv kerül a tervellenőrökhöz átnézésre, jóváhagyásra. Azonban a jelenlegi létszám mellett mindössze csak 30 tervet tudnak feldolgozni a megadott 8 napos határidővel. Az új határidőket a 157/2017. Kormányrendelet szabályozza, ami 2017. július 1-jén lépett hatályba.A lap azt írja, megkereste a Főgáz Földgázelosztási Kft. munkatársait, ahol súlyos emberhiányra, és átlagon felüli leterheltségre panaszkodtak. A cikk szerint a megfeszített ütemű munka és túlórák mellett is folyamatos csúszásban vannak, ezért a tervek torlódnak. A Nemzeti Közművek, mint a kft. felettes szerve nem engedélyezi újabb tervellenőrök felvételét, helyette a beadható tervek mennyiségét limitálják.A cikk megjelenése után az NKM Nemzeti Közművek Zrt. a Világgazdasággal közölte, a VGF Szaklap cikke súlyos valótlanságokat állít:A Nemzeti Közművek a következőket közölte:- fogalmazott a Nemzeti Közművek.