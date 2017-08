Lecserélnéd az autódat? Kedvezményesen vehetsz újat!

Dízelcsúcs

Németországban 5,3 millió Euro-5-ös és 6-os dízelautón hajt végre szoftverfrissítést a Volkswagen, a Daimler, a BMW és az Opel, mégpedig úgy, hogy az az ügyfelek számára térítésmentes, és az ígéretek szerint nem befolyásolja a motor teljesítményét, az üzemanyagfogyasztást és a motor élettartamát (a cél az, hogy az átalakított autók 25-30 százalékkal kevesebb nitrogén-oxidot bocsátsanak ki, az autógyártóknak 500 millió euróba kerülhet az átalakítás). A szoftverfrissítés nem kötelező.

ezen túlmenően az autógyártók különböző mértékű kedvezményeket adnak új autó vásárlásakor, ha az ügyfelek régi, Euro-1-4-es dízelautóikat bontóba küldik

500 millió eurós mobilitási alapot hoznak létre, amelyet fele-fele arányban az autógyártók és a német állam finanszíroz, és amellyel olyan városok közlekedésének fejlesztését támogatják, ahol különösen magas a nitrogén-oxid koncentráció

Mit kapnak a magyar ügyfelek?

Magyarországon is elérhető lesz a kedvezmény, de ezzel kapcsolatban a pontos részletek és feltételek csak szeptember elejére várhatók.

Az még kidolgozás alatt áll, hogy a magyar ügyfelek milyen feltételek mellett vehetik igénybe a kedvezményeket új autó vásárlásakor, a BMW Magyarország honlapján néhány héten belül közleményt tesznek majd közzé ezzel kapcsolatban.

Német szövetségi, tartományi politikai vezetők és autóipari felsővezetők részvételével tartottak augusztus 2-án egyeztetéseket a dízelautók magas károsanyag-kibocsátásáról és ennek kezeléséről. A berlini dízelcsúcson arról született megállapodás, hogyArra voltunk kíváncsiak, hogy a német dízelcsúcs eredményeiből a magyarok is profitálnak-e, vagyis nálunk is elvégzik-e a gyártók a dízelautókon a szoftverfrissítéseket és Magyarországon is nyújtanak-e kedvezményeket alacsonyabb károsanyag-kibocsátású autók vásárlásakor. Kérdéseinkre eddig a Mercedes-Benz, a BMW és a Ford küldött válaszokat, ezekből egyelőre az derül ki, hogy a Mercedesnél szoftverfrissítés és kedvezmény is jár az érintett magyar autósoknak, a BMW kedvezményt ad, de szoftverfrissítés csak a német ügyfeleknek jár, a Fordnál pedig sem szoftverfrissítésről, sem kedvezményekről nem tudnak.A Mercedes-Benz önkéntes szoftverfrissítési akciót hirdetett, mely a világon összesen 3 millió járművet érint. Az autóba semmilyen új, vagy plusz alkatrész nem fog bekerülni, mivel egy kizárólag szoftveres frissítésről van szó a konkrét téma kapcsán. Az akcióban történő részvétel nem kötelező, szabadon választható - ugyanakkor a Mercedes-Benz mindenképpen ajánlani fogja. Minden tulajdonos számára térítésmentes a szoftverfrissítés.Az új, környezetkímélő gépjárművek számának növelése érdekében a Daimler AG Európa teljes területén nettó 2000 eurónak megfelelő kedvezménnyel támogatja az EU1 és EU4 közötti kibocsátási standardokkal rendelkező dízelüzemű gépjármű tulajdonosokat, amennyiben új Mercedes-Benz gépjárművet rendelnek 2017-ben. Abban az esetben, ha smart electric drive gépjárművet választanak, a kedvezmény mértéke nettó 1000 euró.A kedvezmény igénybevétele az igénybevevő jelenleg használt gépjárművének márkájától függetlenül érvényes. Az egyetlen kitétel, hogy a kedvezményt igénylő vásárlónak minimum 6 hónapja tulajdonában kell legyen a gépjármű. A fenti ajánlat az összes, EU6 kibocsátási standardokkal rendelkező dízelüzemű és plug-in hibrid meghajtású Mercedes-Benz, vagy a tisztán elektromos hajtású smart electric drive modellekre vonatkozik. A lokálisan elérhető állami támogatás a tisztán elektromos hajtású vagy plug-in hibrid gépjárművekre ettől a lehetőségtől független.A kedvezmény mellett a leselejtezésre kerülő, EU1-től az EU3-ig terjedő kibocsátási standardokkal rendelkező dízelüzemű gépjárművek tulajdonosai további anyagi kompenzációt kapnak. A használt gépjárművekre vonatkozó pénzügyi ellentételezés összegét egy független intézmény által végrehajtott értékbecslés határozza meg. Az EU4 kibocsátási standarddal rendelkező dízelüzemű gépjárművet beszámíttató ügyfeleink természetesen a beszámítási ár mellett jogosultak a szóban forgó kedvezményre.A BMW közel 300 ezer Euro-5-ös dízelautónál végzi el a szoftverfrissítést, de ez csak Németországra vonatkozik, a magyar ügyfelek autói esetében nem.A BMW Európa minden országában 2000 euró kedvezményt ad abban az esetben, ha az autóvásárló Euro-4-es kibocsátási standardú vagy annál idősebb autót ad le a BMW-nél egy Euro-6-os, alacsony károsanyag-kibocsátású (130g/CO2) benzines vagy dízel, illetve elektromos jármű vásárlásakor.A szoftverfrissítés egyelőre nem szerepel a Ford hivatalos kommunikációjában, erről a műszaki ügyfélszolgálatuk nem kapott semmilyen hivatalos tájékoztatást a Ford of Europe-tól. Amennyiben lesz erre vonatkozó európai akció, a Ford Magyarország kommunikál az érintett ügyfelekkel.A Németországban bevezetett Umweltprämie egy lokális, német piacra vonatkozó kampány, melyet más országokban egyenlőre nem tervez bevezetni a Ford of Europe.