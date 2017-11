Leépít Magyarországon a Teva

A közleményben hangsúlyozták, hogy a Teva a meglévő tenderkötelezettségeinek a továbbiakban is maradéktalanul eleget tesz, a kórházak közvetlen ellátása mellett. December 15-től azonban a gyógyszertárakat más külső nagykereskedelmi partnerein keresztül látja el termékeivel.A tervezett átalakítás létszámleépítéssel is jár, várhatóan 90 munkahelyet érint elsősorban a vállalat gödöllői üzemegységében. A gödöllői raktár azonban továbbra is megmarad.A Teva, a globális stratégiájával összhangban, a fő üzleti tevékenységeire kíván összpontosítani, ezért döntött az izraeli vállalat globális vezetése a magyarországi gyógyszer-nagykereskedelmi tevékenység átalakításáról - írták.Hozzátették, hogy a Teva továbbra is teljes mértékben elkötelezett a társaság magyarországi működése iránt és továbbra is folytatja debreceni, sajóbábonyi és budapesti tevékenységének fejlesztését.A Teva Gyógyszergyár az idén májusban jelentette be, hogy 500 fős létszámcsökkentést tervez gödöllői termelőüzemében, azzal a szándékkal, hogy 2018 végéig értékesíti vagy bezárja az üzemet. Az akkori tájékoztatás szerint a gödöllői üzem a tervek szerint 2018 közepéig csökkentett kapacitással folytatja a termelést.A nyilvános cégadatok szerint a Teva Gyógyszergyár Zrt. 2016-ban 231,7 milliárd forint árbevételt ért el az előző évi 284,4 milliárd forint után. Adózott eredménye 5,3 milliárd forint volt tavaly, egy évvel korábban pedig 103,6 milliárd forintot tett ki.