Lefordult a DAX 2017.06.19 11:51

A délelőtti csúcshoz képest már közel 60 pontot esett a német DAX index értéke, de a francia és az angol tőzsde is korrigált.

A magyar részvénypiac továbbra is több, mint egy százalékos pluszban van, a Mol-részvények árfolyama már 2,2 százalékot emelkedett, az OTP- és Telekom-papírok árfolyama is meghaladja az egy százalékos emelkedést. A Richter részvényei lógnak ki a sorból, de ez annak tudható be, hogy pénteken új történelmi csúcsra emelkedett az árfolyam, így annak közelében oldalazik.