Legalább pert még tud nyerni a BlackBerry

A jogvita még tavaly áprilisban kezdődött, amikor a két társaság leült egymással tárgyalni a licenc kérdésekben. A Qualcomm elsősorban a chipek gyártásából szerzi bevételeit, de jogdíjakat is kap minden egyes készülék után, amelyek a technológiáját használják. A bevételeinek mintegy harmada származik licenszdíjakból.A BlackBerry azért perelte be a Qualcommot, mert álláspontja alapján túl sok jogdíjat fizetett a vállalatnak és vádja igaznak bizonyult, mivel a bíróság 814,9 millió dollárt ítélt a BlackBerrynek. A végleges döntés május 30-án születik meg, amikor a perköltséget és a kamatokat is hozzáadják az összeghez. John Chen a BlackBerry vezérigazgatója a pereskedés ellenére pozitív hangnemben beszélt a két vállalat viszonyáról és állítása szerint a jövőben továbbra is partnerként működnek együtt.A BlackBerry részvényeinek árfolyama a kereskedést megelőzően több, mint 18 százalékot emelkedett, ami annak köszönhető, hogy a 815 millió dolláros összeg a társaság 2017. február 28-cal végződő üzleti évben elért árbevételének közel 65 százaléka.Idén januárban az Apple azért perelte be a Qualcommot, mert az kihasználta monopolhelyzetét és túlárazta a chipeket, sőt, azoknak a gyártóknak akik nem voltak hajlandók a Qualcommnak fizetni licenszdíjakat, egyáltalán nem adott el chipeket.