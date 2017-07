Légitársaság vagy Mészáros cége helyett olajvállalatba fektettél? Megbolondultál?

DAX

A legfontosabb német részvényindexben a legjobb teljesítményt idén a Lufthansa nyújtotta, 62 százalékot emelkedett az árfolyam, ami részben annak tudható be, hogy tavaly alulteljesítő volt a német légitársaság papírja, a sztori azonban az, hogy részben a relatíve alacsony üzemanyagárak miatt a Lufthasa működése a korábbinál jóval profitábilisabb lett, az idei első negyedévben a vállalat nyereséges lett, amire 2008 óta nem volt példa, ez részben a kiegészítő tevékenységeknek, például a cargónak és a karbantartásnak köszönhető.Az első félévben a leggyengébb a Daimler volt, a tavaly év végi nagy ralit követően idén már közel 10 százalékot esett az árfolyam, ami nagyrészt annak tudható be, hogy a tavalyi magas bevételnövekedés után a vállalat menedzsmentje arra figyelmeztetett, hogy a növekedés idén a korábban vártnál jóval alacsonyabb lehet, ráadásul az első negyedévbenis a profitabilitás is csökkent, az elmúlt hónapokban pedig a Daimlert is elérte a dízelbotrány, májusban nagy razziát tartottak a német autógyártónál.

FTSE 100

A világ egyik legnagyobb biztonsági cégét, a G4S-t az elmúlt években több botrány rázta meg, ráadásul a befektetők igazán akkor kezdték el önteni a vállalat részvényeit, amikor tavaly júniusban a britek megszavazták az Európai Unió elhagyását. Utólag visszanézve azonban a tavaly június volt a mélypont, azóta több mint 120 százalékkal új történelmi csúcsra emelkedett az árfolyam, ami részben annak köszönhető, hogy közel másfél év után újra bekerültek a vállalat részvényei a londoni blue chip indexbe, az FTSE 100-ba.A brit ruházati kiskereskedelmi cég, a Next árfolyama közel 23 százalékkal eset idén, ami részben a Brexittel kapcsolatos bizonytalansággal magyarázható, a britek kilépése ugyanis a ruházati kiskereskedőket érintheti a leginkább, ennek előszere már érintette a céget, a február-április negyedévben a bevételek 2,5 százalékkal estek, ennek hatására a menedzsment durván visszavágta az idei bevétel- és profitvárakozását. Nem csak az általános trendek hatnak negatívan a vállalatnál, a cég menedzsmentje elismerte, hogy rosszul választották meg az év eleji kollekciót, ez is a bevételek csökkenéséhez vezetett, részben ez húzta lefelé a cég részvényárfolyamát is.

CAC

Jól megy idén a luxuscégeknek, a francia tőzsdén a dobogóra az első félév árfolyammozgásai alapján két cég, a Kering (Gucci, Saint Laurent, Puma stb.) és az LVMH (Louis Vuitton, Dior, Céline, Bulgari, TAG Heuer, Henessy stb.) is felkerült. A Kering árfolyama idén 40 százalékot emelkedett, de a rali már tavaly júniusban indult, azóta több mint duplájára emelkedett az árfolyam. Az elemzői várakozások alapján a vállalat bevétele idén 18 százalékkal emelkedhet, profitja pedig megduplázódhat.A lista végén a Total áll, az olajcég is megszenvedte az olajár esését, az árfolyam idén több mint 11 százalékot esett. Pedig idén a vállalat árbevétele 6, profitja 25 százalékkal emelkedhet, ennek ellenére továbbra is nyomás alatt áll az árfolyam.

IBEX 35

A relatíve alacsony olajár miatt az elmúlt hónapokban meredeken emelkedett a légitársaságok részvényárfolyama, a világ egyik legnagyobb légitársaságának, a brit British Airways és a spanyol Iberia egyesülésével létrejött International Airlines Groupnak az árfolyama idén már több mint 35 százalékot emelkedett, részben azért, mert a legfrissebb utasforgalmi adatok alapján a cégcsoport forgalma nem esett vissza a Brexittel kapcsolatos bizonytalanság miatt.Az erőművek és más ipari infrastruktúraberuházások kivitelezésével foglalkozó Tecnicas Reunidas árfolyama idén 13 százalékot esett, ami részben technikai oldalról magyarázható, hiszen a papírok árfolyama tavaly február és december között közel 90 százalékot emelkedett. A vállalat bevételei az első negyedévben 54 százalékkal emelkedtek, ezzel párhuzamosan azonban a költségek is emelkedtek, a vállalat profitja pedig csökkent az egy évvel korábbihoz képest, ennek sem örültek a befektetők.

ATX

Az osztrák piacon a bécsi, a máltai és a kassai repülőteret üzemeltető cég, a Flughafen Wien árfolyama emelkedett a legnagyobb mértékben, a 42 százalékos emelkedés nagyrészt az európai konjunktúra és a légiközlekedés élénkülésének tudható be. A cégcsoport repülőterein az idei első 5 hónapban 9,1 százalékkal 11,1 millióra főre nőtt az utasforgalom, az első negyedévben a bevételek 4,3, az adózott eredmény 9,8 százalékkal emelkedett.A sor végén az osztrák olajszervizcég, a Schöller-Bleckmann áll, amelynek árfolyama 25 százalékot esett. A tartósan alacsony olajár nem tesz jót az olajipari eszközöket gyártó cégnek, amely az elmúlt két évben veszteséges volt, és a várakozások szerint idén is csak legfeljebb nullszaldós lesz (az idei első negyedévben veszteséges volt a vállalat).

WIG

A lengyel tőzsdén a pénzügyi vállalatok és az energetikai cégek papírjai vezették idén az emelkedést, előbbiek közül az mBank emelkedett a legnagyobb mértékben. A lengyel bankok átértékelődése (drágulása) nagyjából egy éve tart, azt egy közel két éves árfolyamesés előzte meg, amit részben a lengyel gazdaságpolitikai átalakítások (Európa egyik legnagyobb bankadójának bevezetése, a bankszektor több mint felnek állami tulajdonba vétele, a magánnyugdíjpénztári befizetések leállítása stb.) okoztak.A lengyel élelmiszernagykereskedelmi cég, az Eurocash árfolyama közel ötödével esett az első félévben, részben amiatt, hogy a vállalat az idei első negyedévben már operatív szinten is veszteséges lett, egyrészt az emelkedő bérköltségek miatt, másrészt azért, mert a vállalat új értékesítési csatornákat próbált ki és az akvizíciók miatt felvett hitelek kamatterhei megemelték a pénzügyi költségeket.

PX

A hollandiai központú, de a részvényeit a prágai tőzsdére bevezető, sportfogadással foglalkozó vállalat, a Fortuna árfolyama idén már 62 százalékot emelkedett, ami részben annak tudható be, hogy a vállalat nagytulajdonosa ajánlatot tett a cég részvényeire, de az is pozitívan hatott, hogy a Fortuna külföldön terjeszkedik, több román sportfogadási céget venne meg. A Fortuna bevételei és profitja is meredeken emelkedik, idén az elemzői várakozások szerint a vállalat bevétele 111, profitja pedig 125 százalékkal emelkedhet.A londoni mellett a prágai tőzsdén is jegyzett, Lengyelországban, Csehországban, Olaszországban, Szlovéniában és Horvátországban szeszesital-gyártó Stock Spirits áll a lista végén 8 százalékos eséssel, ami részben annak tudható be, hogy a vállalat fontosabb piacain visszaesés látszik az alkoholértékesítésben, a lengyel vodkapiac például idén zsugorodni fog.

BIST 100

A török távközlési szolgáltató, a Kron árfolyama tavaly november vége óta közel ötszörösére emelkedett, csak idén 232 százalékkal került feljebb, a papírok részben azért raliznak, mert a vállalat őrült növekedési fázisban van, tavaly az árbevétel 87 százalékkal nőtt, az adózott eredmény pedig több mint duplájára emelkedett, idén pedig több nagy megrendelésről is beszámolt a cég, ez alapján pedig tovább bővülhetnek a bevételek.A BIST 100 komponensei közül a buszokat, kamionutánfutókat és harci járműveket gyártó Otokar részvényárfolyama 17 százalékot esett, ami részben azzal magyarázható, hogy az Otokar árfolyama az elmúlt években meredeken emelkedett, az utóbbi hetek árfolyammozgásait viszont egy rossz hír vezérelte: a vállalat vezetőinek és a piaci szereplőknek a várakozásaival szemben a török hadsereg nem rendel 250 páncélozott járműveket az Otokartól, egyes becslések szerint a megrendelés elmaradása miatt a cég közel negyedével kevesebbet ér.

BUX

A hazai BUX indexben az Opimus volt idén a sztár, mióta kiderült, hogy Mészáros Lőrinc is tulajdonrészt szerzett a cégben, az árfolyam meredeken emelkedik. A nagy raliban azonban nem sokan lehetnek boldogok, rendszeresen előfordul ugyanis, hogy relatíve alacsony forgalom mellett már nap elején a napi limitig emelkedik az árfolyam, így sokan nem tudnak venni a papírokból, és az intézményi befektetők sem lehetnek boldogok, aki korábban nem vett a részvényekből, annak a BUX-ot követő alapjainak a hozama ceteris paribus minimálisan elmarad a benchmarktól az Opimus ralija miatt.A lista végén a PannErgy áll, a geotermiával foglalkozó magyar cég árfolyama az év első felében közel 11 százalékot esett, a lassú lecsorgás annak ellenére tart, hogy a vállalat saját részvény visszavásárlási programot jelentett be, nagyon úgy tűnik, hogy a kisbefektetők most inkább más magyar kispapírokban tradelnek, a PannErgyből pedig folyamatosan szállnak ki.