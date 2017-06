Legörbültek az amerikai indexek a 9 havi mélypontra eső olaj miatt

A délutáni nyitáskor még óvatos optimizmus jellemezte az amerikai részvénypiacokat azon friss üzenetek mellett, amelyeket a Fed jegybankárai európai és amerikai konferencián elmondott megszólalásaikban mondtak. Itt a további kamatemelés mellett a Fed mérlegfőösszege leépítése, annak ütemezése is szóba került, amelyet egyébként múlt héten már be is jelentett a Fed és ez újra emlékeztette a szereplőket arra, hogy az amerikai jegybank új korszakba lép ősztől.Az S&P500 részvényindex 2450 pont felett is járt, majd zárásra 0,7%-os mínuszba, 2438 pontra bukott. A Nasdaq ennél is nagyobb esést produkált (0,8%), míg a Dow Jones index 0,3%-os csökkenéssel megúszta. A nyersanyagszektor volt az egyik "nehezék" ma az indexeknél.

A lehúzó hatás abból eredt, hogy a WTI olajfajta árfolyama ma újabb méretes eséssel 43 dollár alá bukott és így a január elején elért 54 dollár körüli csúcsokhoz képest immár bő 20%-os zuhanásról beszélhetünk. Az ok leginkább a túltermeléssel kapcsolatos félelem lehet, noha az OPEC például a közelmúltban újabb kitermelési korlátozásról döntött, igaz annak betartása mindig nagy kérdés.