Légy te is befektetési guru! Egyikük elárulta a receptet

Aswath Damodaran Aswath Damodaran a vállalatértékelés, a portfóliómenedzsment és az alkalmazott vállalati pénzügyek terén alkotott maradandót. Jelenleg a Stern School of Business at New York University pénzügy professzora, több könyve és publikációja is megjelent már a fent említett témákban, melyek a világ számos egyetemén alapvető tantervi követelménynek számítanak. a vállalatértékelés, a portfóliómenedzsment és az alkalmazott vállalati pénzügyek terén alkotott maradandót. Jelenleg a Stern School of Business at New York University pénzügy professzora, több könyve és publikációja is megjelent már a fent említett témákban, melyek a világ számos egyetemén alapvető tantervi követelménynek számítanak.

Mitől lesz jó a cég?

Mitől lesz jó a cégvezetés?

Mitől lesz jó a befektetés?

Tulajdonképpen a befektetési döntés nem más, mint az árazási anomáliák keresése, amikor a piac értékítélete nincs szinkronban a vállalat, vagy a menedzsment minőségével.

Mindezek fényében a rossz és a jó cégek szétválasztása könnyű, az, hogy jól vagy rosszul irányítják-e, egy fokkal komplikáltabb, de a legnagyobb kihívás azt megítélni, hogy az adott cég részvénye jó befektetés-e.



A jónak minősülő vállalatok növekedésben lévő piacokon működnek, ahol erős versenyelőnyökkel rendelkeznek és a pénzügyi eredményeik (magas profitmarzsok, magas saját tőke arányos nyereség) ezeket tükrözik is. A jól menedzselt vállalatoknál a beruházási, finanszírozási és osztalékfizetési döntések azt a célt szolgálják, hogy maximalizálják a cég értékét. Ezek alapján még lehetnek jól működő, de rosszul irányított vállaltok, vagy rossz vállalatok, kompetens vezetőséggel. A befektetési döntés során a feladat, hogy olyan áron vegyük meg ezeket, ami alacsonyabb, mint ami a cég vagy a vezetőség minősége alapján adódna.

Ehhez azonban először meg kell határozni, hogy melyik cég számít jónak, milyen a jó menedzsment és mit tartunk jó befektetésnek.Számos kritériumot állíthatunk fel annak eldöntésére, hogy egy cég jól működik-e, de természetesen mindegyiknek megvannak a maga buktatói. Az egyik mutató lehet a profitabilitás, azzal a logikával, hogy amelyik vállalat erősebb profitrátákkal működik, az jobb. De ez nem teljesen igaz, például a tőkeintenzívebb iparágak esetén alacsonyabb lehet a befektetett tőkére vetített profit. Lehet egy szempont a növekedés is, de attól függetlenül, hogy egy vállalatnál magas, alacsony, vagy a piacnak megfelelő a növekedési ráta, még bőven lehet, hogy rombolja a részvényesi értéket.Damodaran szerint a legrelevánsabb mutatószám az, hogy milyen saját tőke arányos nyereséget ér el a vállalat a saját tőke költségéhez képest. Minél magasabb ez a szám, annál jobb. Ez alapján vannak olyan vállaltok, amelyek értéket teremtenek és vannak, amelyek értéket rombolnak. Damodaran számításai szerint jelenleg több olyan cég van a világon, ami a részvényesi értéket rombolja, vagyis ahol alacsonyabb a saját tőke arányos nyereség, mint a saját tőke költsége: ilyenből jelenleg 19960 van a világon, míg értékteremtő vállalatból 10947 darab.Ha egy vállalat a saját tőke költségén felüli saját tőke arányos nyereséget termel, abból még nem feltétlenül vonhatjuk le azt a következtetést, hogy a menedzsment jól végzi dolgát. Hiszen ez lehet a vezetőkön kívül álló dolog miatt, például függhet attól, hogy milyen életciklusban van a vállalat, vagy hogy változnak a belépési korlátok, de akár olyan makrogazdasági tényezők is befolyásolhatják, mint a devizaárfolyam-változások, az országkockázat, vagy a nyersanyagok ára.A jó menedzsment ismérve, hogy reálisan látja, milyen életciklusban jár a vállalat és a realitásnak megfelelő döntéseket hoz. A társaság értékét a befektetési döntések (hogy mire használja a szűkös erőforrásait), a finanszírozási döntések (a hitelek) és az osztalékfizetés (mennyi és milyen formában juttatja vissza a készpénzt a tulajdonosoknak) határozzák meg.A fiatal, növekedési fázisban lévő cégeknél például a növekedést támogató beruházások teremtenek értéket, nem pedig az, hogy mennyi hitelt vesz fel, vagy hogy mennyi osztalékot fizet. Ahogy egyre érettebb lesz a vállalat a vezetés feladata átalakul. Idővel defenzívebbé kell válnia a menedzsmentnek, a legfontosabb feladata az lesz, hogy megvédje a márkanevet a versenytől, eladósodással optimalizálva a tőkeszerkezetet, valamint több készpénzt juttasson vissza a részvényeseknek. Egy leszállóágban lévő cégnél pedig az a fontos, hogy a vezetés ne tegyen több pénzt gyenge üzletágakba és a részvényesi készpénz-visszajuttatásra fókuszáljon.Annak eldöntésében, hogy valami jó vagy rossz befektetés, értelemszerűen szerepet kell játszania az árnak. Még a világ legjobb cége, a világ legjobb menedzsmentjével is rossz befektetés lehet, ha túl magas az árazása. Ezzel ellentétben még a világ legrosszabb vállalata a világ legrosszabb vezetésével is jó befektetés lehet, ha elég olcsó.De ez sem egyszerű. Ha arra fókuszálunk, hogy alacsony P/E rátával rendelkező cégek részvényeiből vásároljunk, akkor előfordulhat, hogy olyan vállalatot választunk, ami bár olcsó, de okkal, például rossz befektetési döntéseket hoz, túlságosan eladósodik, vagy a részvényesi készpénz-visszajuttatás olyan mértékű, ami értéket rombol. Ha pedig a befektetési stratégiád olyan, hogy a jó cégek kiválogatására fókuszálsz, szintén rossz befektetési döntéseket hozhatsz, mert könnyen lehet, hogy a fundamentumokat már beárazták (túlságosan is) a piacok. Érdemes azokat a részvényeket kiválogatni, ahol az alacsony P6E ráta magas növekedéssel, alacsony tőkeköltséggel és magas saját tőke arányos nyereséggel párosul.Ezek szempontok alapján Damodaran összeállított egy útmutatót: