Lemondott az Uber vezérigazgatója

Két meg nem nevezett forrás szerint több órás, a fő részvényesekkel folytatott vita után lemondott Travis Kalanick az Uber vezérigazgatója. A legnagyobb részvényesek közül öten azonnali lemondást követeltek Kalanicktól, az egyik leghangosabb közülük a kockázati tőkés vállalat, a Benchmark volt, amelynek partnere, Bill Gurley az Uber igazgatótanácsában is benne van. Kalanick jövőjéről egyébként az Uber több jelentős befektetője is tanácskozott, például a Fidelity Investments és a First Round Capital.Az Uber belső háza táján több botrány is volt az elmúlt időszakban, többek között a szexuális zaklatásoktól volt hangos a nemzetközi sajtó. Egy volt dolgozó idén februárban zaklatásokról számolt be blogján, melyeket hivatalosan is jelentett a HR osztályon, azonban érdemben nem történt előrelépés az ügyben, sőt a dolgozót megfenyegették, hogy leminősítik a munkahelyi teljesítményét. Kalanick később vizsgálatot indított, melynek keretében átvilágították az egész vállalatot és közel 20 alkalmazottól váltak meg. A botrányok sorozata itt nem állt meg, később kiderült, hogy az Uber ipari kémkedést is folytatott, a versenytársait figyelte egy belső fejlesztésű programmal és a más vállalatoknak is dolgozó sofőröket próbálta befolyásolni.