Lenyomták a Teslát, itt az új elektromos teherautó!

Megelőzték a Teslát, a Cummins hamarabb mutatott be elektromos teherautót

Az AEOS 100 mérföldet tud megtenni egy töltéssel, alapvetően városi használatra tervezték

A Tesla következő nagy dobása az lesz, hogy az elektromos autók (Model S, X, 3) után szeptemberben elektromos teherautót mutat be, aminek az eddig kiszivárgott hírek szerint 200-300 mérföld lehet a hatótávja, vagyis elsősorban városi vagy elővárosi fuvarozásra lehet majd használni.Tegnap azonban egy másik amerikai vállalat ellopta a show-t a Tesla elől, a világ egyik vezető dízeles és gázos meghajtású kamionokat gyártó cége, a Cummins ugyanis már tegnap bemutatta saját, működőképes elektromos teherautóját, aminek az értékesítése 2019-ben kezdődhet meg. Az AEOS-nak nevezett jármű elektromotorját 140 kWh-s akkumulátor táplálja, a teherautó hajtásláncát két év múlva buszokba és más teherautókba is beszereli majd a cég. A 8,2 tonnás vontató egy feltöltéssel akár 100 mérföldet, vagyis közel 161 kilométert tud megtenni, de további akkumulátorok beépítésével akár 300 mérföldre (~483 km) is növelhető a hatótáv. Az akksicsomagot extrém hatékony, 140 kWh-s töltővel egy óra alatt lehet feltölteni, a Cummins célja, hogy a töltési időt 20 percre csökkentsék.

Forrás: Cummins

Az AEOS kamionokat elsősorban városi használatra, például élelmiszer-szállításra ajánlják, de kikötői áruszállításra is alkalmasak. A Cummins vezérigazgatója szerint az akkumulátor-technológia jelenlegi szintje mellett nagyobb távolságok egyelőre nem tehetők meg teljesen elektromosan, ráadásul nagyobb súlyt sem tudnak egyelőre hatékonyan elvontatni az elektromos teherautók. A Cummins célja egyébként nem az, hogy komplett teherautókat gyártson, inkább csak a hajtásláncot szállítaná, az akkumulátorokat pedig más gyártóktól vásárolná meg.

Forrás: Cummins

A Cummins és a Tesla példája alapján úgy tűnik, hogy a jelenleg elérhető technológiával a 100-300 mérföld, durván 150-500 kilométer hatótáv lehet reális az elektromos teherautóknál, ha értelmezhető súlyt is vontatnak a járművek, vagyis érdemes fenntartsokkal kezelni az olyan légbőlkapott értékeket, mint az 1200 kilométeres hatótáv a kamuzáson kapott magyar cégnél, az eTrucknál