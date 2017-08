Lerázta magáról Amerika az újabb észak-koreai rakétakilövést 2017.08.29 19:58

Magyar idő szerint éjfél körül jöttek az első jelentések az újabb észak-koreai rakétaindításról, így az akkor újraindító amerikai határidős részvényindex kereskedés szakadással indult, de a napközbeni megnyugvás miatt mostanra teljesen visszaemelkedtek oda az indexek, ahonnan esni kezdtek. Sőt a Dow Jonesnál és a Nasdaqnál minimális emelkedést is látunk.

A Dow komponensei közül a legnagyobb emelkedést (2%) az United Technologies mutatja, míg a legnagyobb esést (2,2%) a Nike szenvedte el. A szuperIphone bemutatójára készülő Apple napközben új történelmi csúcsra ért 163 dollár közelében, most fél százalékos pluszban jár.

Az arany már tegnap este a technikailag is lélektanilag is fontos 1300 dolláros ellenállás fölé lendült (a gyengülő dollár árnyékában), ma hajnalban pedig az észak-koreai rakétakilövés miatti menedékkeresés mellett átmenetileg 1326 dollárig szárnyalt, ami közel 1 éves csúcsnak számít. Onnan némi lecsorgás történt estig, ahogy kicsit megnyugodtak a kedélyek és a részvényindexek is emelkedni tudtak.

Közben a WTI amerikai olajfajta árfolyama kissé tovább esett átmenetileg 46 dollár alá, így újabb egyhavi mélypontot ütött. A jelek szerint a texasi hurrikán gazdasági következményei (csökkenő olajfogyasztás) nagyobbra teszi a piac, mint azt az árfelhajtó hatást, amit elvileg a sorra bezáró olajfinomítók miatt várni lehetne.