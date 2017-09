Létezik egy drasztikus megoldás, amivel szó szerint le lehetne kapcsolni Észak-Koreát

Észak-Korea olyan mértékben függ az olajimporttól, hogy azt képtelen más forrásból pótolni. Kína körülbelül 90 százalékban fedezheti az észak-koreai olajkeresletet, de Oroszország is rendszeresen szállította az energiahordozót déli szomszédjának.

Noha Észak-Korea "rendkívül ügyesen" mozog a nemzetközi szankciós környezetben, amennyiben Kína úgy dönt, hogy megszünteti az Észak-Korea számára létfontosságú olajszállítmányokat, annak azonnali és meglehetősen költséges hatása lenne Phenjan számára, elsősorban a katonai és szállítási tevékenységére - fogalmazott Scott Seaman, az Eurasia Group ázsiai részlegének igazgatója a CNBC -nek. Az ok egyszerű:Oroszország esetében az ügy egyértelműbbnek tűnik. Egyrészt, mivel az orosz olajszállítmányok mennyisége jelentősen elmarad a kínaiaétól; másrészt Moszkva egy hete bejelentette be, hogy a rakétakísérletek miatt felfüggeszti az Észak-Koreával vitt közös üzleti vállalkozásait. Bár Alexander Galushka, a távol-keleti kapcsolatok fejlesztéséért felelős orosz miniszter közlése szerint Oroszország már korábban is teljes mértékben tartotta magát az Észak-Koreára kivetett nemzetközi szankciókhoz, ezzel együtt az Egyesült Államok augusztusban Észak-Koreával összefüggően kivetett szankciói orosz vállalkozásokat és személyeket is céloztak. Az orosz állításoknak ellentmondani látszik, hogy a kétoldalú orosz-észak-koreai kereskedelem alaposan megugrott 2017 első negyedévében. A kereskedelmi forgalom értéke megkétszereződött az egy évvel korábbihoz képest, elérve a 31,4 millió dollárt. A szállítmányok zömét az olaj, a szén és a finomított termékek tették ki.

Forrás: MTI/EPA/KCNA

Kína anélkül kíván valós fájdalmat okozni Észak-Koreának, hogy a rendszert működésképtelenné tenné

Kína mindezidáig vonakodott ezen eszköz bevetésétől, mivel attól tart, hogy egy ilyen lépés az észak-koreai rezsim és régió destabilizását vonhatja maga után. A legutóbbi földalatti nukleáris teszttel - ami 2006 óta a hatodik - azonban a jelek szerint Észak-Korea már átléphette azt a bizonyos piros vonalat.

Amennyiben a két ország korlátozná vagy teljesen leállítani az olajszállítást, annak nagyon jelentős következményei lennének, sokkal-sokkal nagyobbak, mint az összes többi szankciónak együtt

Kínával már korántsem ilyen egyszerű a helyzet. Bár Kína nem jelentett az Észak-Koreába irányuló nyersolaj-exportot, ugyanakkor a Reuters iparági forrásokból úgy értesült még áprilisban, hogy kína egy öreg csővezetéken évente körülbelül 520 ezer tonna olajat szállít Észak-Koreába. A nukleáris tesztek és rakétakísérletek hatására júliusban a kínai benzinexport Észak-Korea irányába 97 százalékkal esett vissza éves összevetésben, a nyersolajszállítmányok azonban továbbra is működésben tartják a rezsimet.Az Eurasia Group jegyzete szerint Phenjan legutóbbi provokációját követően Peking végül jelentősen visszafogja majd az Észak-Koreába irányuló olajszállítást, ez azonban várhatóan csak korlátozott időtartamra fog szólni, mivel Kína (egyelőre) el kívánja kerülni Észak-Korea teljes gazdasági kollapszusát.- fogalmaztak.Az ügy a kínai állami médiában is jókora teret kapott, az ott elhangzottak szerint a nukleáris sugárveszéllyel kapcsolatban súlyos aggályok alakultak ki a társadalomban és az állami vezetőkben, ez pedig a követendő reakció tekintetében egyértelműen arra utalhat, hogy Kína már kevésbé ellenezne egy esetleges külső beavatkozást. Kína számára a stratégiai és környezeti biztonság jelenti azt a határvonalat, amelyet átlépve Észak-Korea már egyérteleműen a kínai-észak-koreai viszony érdemi romlására számíthat - fogalmazott a kínai kommunista pártnál jó kapcsolatokkal rendelkező Global Times vasárnapi szerkesztői cikkében.A lap szerint ugyanakkor, amennyiben Kína leállítja az Észak-Koreába irányuló olajszállítást, és lezárja a két ország határát, bizonytalanná válik, hogy Kína képes lesz-e a továbbiakban is befolyásolni és megakadályozni a nukleáris teszteket és rakétakísérleteket. Mindemellett bármilyen, Kína és Észak-Korea közötti konfrontáció megadná a lehetőséget Washingtonnak és Szöulnak, hogy a témában a felelősségét Pekingre tolják, ami "nem felel meg Kína nemzeti érdekeinek" - fogalmazott a lap cikke, vélhetően az állampárt hivatalos álláspontjával összhangban.Kína legutóbb 2003 tavaszán élt az észak-koreai olajszállítások visszafogásának eszközével, ekkor három napra teljesen elzárta az olajcsapot, egy rakétatesztre adott reakció talán legfontosabb elemeként.A fő kérdés most az, hogy Kína (és Oroszország) elhatározza-e magát egy olyan lépésre, amelyet eleddig nem tett.- fogalmazott Jonathan Pollack, a Brookings Institution elemzője.Vasárnap Hszi Csin-Ping kínai és Vlagyimir Putyin orosz elnök megállapodott abban, hogy megfelelően fogják kezelni a legutóbbi észak-koreai nukleáris tesztek problémáját - jelentette a Xinhua kínai hírügynökség. Hszi elnököt egyébként azért is kínosan érintette az újabb robbantásos kísérlet híre, mert bármilyen, nem megfelelően kezelt ügy ronthatja újraválasztási esélyeit a kommunista párt októberi kongresszusán tartandó szavazáson.