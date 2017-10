Létszámbővítés és béremelés az Auchannál

Az elmúlt évek pozitív pénzügyi eredményeire - amelyek minden egyes munkatársunk munkájának köszönhetőek - és a tervezett új áruháznyitásokra tekintettel, létszámbővítésre lesz lehetőségünk a jövőben. Az Auchan Retail Magyarország a felelős, stabil munkáltatói háttér, bérezés és juttatások, valamint a részvényesi program mellett a munkatársak képzésére, fejlődésére helyezi a hangsúlyt, hosszú távú karrierutat kínálva számukra. Bízunk benne, hogy ezzel a jelentős béremeléssel újabb lépést tettünk annak érdekében, hogy jobbá tegyük munkatársaink életét és még vonzóbb munkáltatóvá váljunk

Az Auchan Retail Magyarország vezetősége kedden megállapodott a Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezetének tisztségviselőivel, miután meghallgatta a javaslataikat. A vállalat nyitott a bérek ismételt, jelentős emelésére: már 2017. november 1-től előrehozott, általános béremelést hajt végre. A döntés az összes áruházi alkalmazotti (nem vezetői) beosztású munkatársat érinti. Az alkalmazottak bére így átlagosan 13,6%-kal emelkedik. Az áruházi alkalmazotti munkakörökben foglalkoztatott munkavállalók átlagosan elérhető havi bruttó jövedelme* 247 000 Ft lesz. A vállalat emellett az áruházi, menedzseri pozícióban dolgozó munkatársak bérét is rendezi. Az említett béremelések összesen több mint 2 milliárd Ft befektetést jelentenek 2017 év végére és 2018-ra vonatkozóan az Auchan Retail Magyarország számára."Kemény, de korrekt bértárgyaláson vagyunk túl. Az általános 13,6%-os fejlesztés jelentős emelést tesz lehetővé az egyes bérkategóriákban, különösen az alacsonyabb bérek esetében. Örülünk a létszámfejlesztési terveknek, de ehhez első lépésként a jelenlegi hiányt kell csökkenteni"- tette hozzá dr. Sáling József, a Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezetének elnöke. Az Auchan Retail Magyarország vezetése továbbra is mindent megtesz azért, hogy ezeket a pozíciókat a megfelelő szakemberekkel betöltse.A vállalatnál nem ez az első jelentős, általános béremelés: az elmúlt két év alatt összesen 2,7 milliárd forintot fordított bérfejlesztésre az Auchan, ez idő alatt átlagosan 24 százalékkal növekedett az áruházi alkalmazottak bruttó alapbére.- mondta el Dominique Ducoux, az Auchan Retail Magyarország vezérigazgatója.Arról, hogy az Auchan és a szakszervezetek képviselői több körös egyeztetést tartanak a bérekről és a cégnél látható létszámhiányról, a múlt héten számoltunk be