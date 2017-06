Lítiumbányász világhatalom lehet Csehország - Olyan projekt készül, amire a Tesla is ráugorhat

Az elektromos autók térnyerés megállíthatatlan

Az egyre nagyobb hatótávolságot biztosító akkumulátoroknak, a direkt és indirekt ösztönzőknek, valamint a dinamikusan fejlődő nemzetközi töltőinfrastruktúrának köszönhetően az elektromos autók száma néhány év alatt megsokszorozódott a világban. Tavaly a plug-in-hibrid és a tisztán elektromos járművek állománya már meghaladta a 2 millió darabot globálisan, amely közel 60 százalékos növekedést jelentett 2015-höz képest.

Jelentősen nőhet a globális akkumulátortermelés

Hatalmas beruházásról lenne szó

Nagy hagyománya van a bányászatnak

A várakozások szerint ez a tendencia a jövőben is folytatódik, vagyis a globális járműállomány egyre nagyobb hányadát fogják adni részben vagy teljesen elektromos autók. Ez egyben azt is jelenti, hogy amennyiben nem következik be technológiai váltás, akkor az ezeknél az autóknál alkalmazott lítiumion-akkumulátorokból is egyre többre lesz szükség a világban.Így nem csoda, hogy az előrejelzések szerint a globális akkumulátortermelés érdemben növekedhet a következő években, a teljes kapacitás elérheti a 278 gigawattórát 2021-re, míg jelenleg ez az érték csupán 103 gigawattóra. Az európai gyártókapacitások is érdemben növekedhetnek, köszönhetően azoknak az üzemeknek, amelyek a tervek szerint Svédországban, Magyarországon és Lengyelországban kezdik meg a termelést hamarosan.Ehhez persze szükség lesz nyersanyagra is, a piaci szakértők úgy számolnak, hogy a globális kereslet a lítium-karbonát iránt megháromszorozódhat a 2015-ös szinthez képest és így elérheti az 535 ezer tonnát 2025-re. Ez a mennyiség természetesen nem csak az elektromos autók akkumulátoraihoz kell, jut belőle majd más energiatároló- és szórakoztatóelektronikai eszközökbe is.Ilyen piaci környezetben, illetve ilyen várakozások mellett nem csoda, hogy az ausztrál European Metals szeretne lítium-bányát nyit Csehországban, azaz egészen pontosan Cinovecben. Az ehhez szükséges bányászati jogot már 2012-ben megvásárolták a cseh államtól. A vállalat tervei szerint 393 millió dollárt - közel 108 milliárd forint - fektet majd be, hogy felépítse a település mellett a kitermeléshez szükséges operációt.A Cinovecbe tervezett bányából, ahol 2019-től indulhat meg a termelés, éves szinten 20 800 tonna lítiumot hozhatnak a felszínre. Van is honnan, ugyanis az előzetes becslések szerint Cinovecben hatalmas lelőhely található, ezzel együtt Csehország lítium-készlete elérheti az 1,3 millió tonnát, amely a globális készletnek mintegy 3 százalékát teszi ki. Ennek a hatalmas mennyiségnek köszönhetően Csehország olyan lítium-nagyhatalmakkal szerepel egy listára, mint Ausztrália, Chile, Argentína, vagy éppen Kína.A European Metals terveit erősítheti, hogy a kitermelés helyszíne lokáció szempontjából kiváló, Cinovec bányaváros Csehország és Németország határánál fekszik, és mintegy másfél órányira helyezkedik el Prágától, míg a jelentős ipari kapacitásokkal rendelkező Drezda csupán 35 kilométer távolságra van. Nagy előny, hogy a térségben komoly hagyományai vannak a bányászatnak, korábban ónbányászat is folyt Cinovec közelében, így rendelkezésre áll a kitermeléshez szükséges szakképzett munkaerő. Ráadásul ebben a térségben a legmagasabb a munkanélküliségi ráta egész Csehországban, részben pont a korábbi bányák bezárása miatt.

Forrás: European Metals

A bányászathoz szükséges infrastruktúrát sem kell túlságosan bővíteni, az úthálózat kiváló és rendelkezésre áll a vasúti csatlakozás és nagyfeszültségű távvezetékhez történő csatlakozás lehetősége is.

Forrás: European Metals

A Mercedes egy karnyújtásnyira építi akkumulátorgyárát

A sztorival kapcsolatban ki kell emelni, hogy a bányától mindössze 90 kilométerre, Kamenzben fog megépülni 500 millió eurós beruházással a Mercedes saját akkumulátorgyára, amely akár komoly felvevője lehet a Cinovecben kitermelt lítiumnak. A németek az új üzemben 2018 közepétől megkezdhetik a termelést, ahonnan elláthatják új elektromos autóikat akkumulátorokkal. A tervek szerint a Daimler 10 új elektromos autót fog piacra dobni 2022-ig és 2020-ban már éves szinten 100 ezer elektromos autót értékesítenek majd.

Forrás: Daimler

A Tesla figyelmét is felkelthetik

Elon Musk, a Tesla vezére tavaly novemberben jelentette be, hogy idén kiválasztják azt a helyszínt Európában, ahol a vállalat legújabb Gigafactoryje felépülhet. A tervezett beruházás értéke közel 5 milliárd euró lehet és közvetlenül, illetve közvetve 17 ezer embernek adhatna munkát, így nem csoda, hogy az elmúlt hónapokban több európai ország is jelezte, szívesen otthont adna az új üzemnek. Természetesen köztük volt Csehország is, amely Európa legnagyobb lítium-készletével rendelkezik. A Cinovecben tervezett lítium-bányászat akár a Tesla figyelmét is felkeltheti, ha tényleg megvalósul, illetve akár plusz pontot is jelenthet a végső döntés meghozatalakor, hiszen az első Gigafactoy helyszínének kiválasztásában nagy szerepet játszott, hogy Nevadában nagy mennyiségben áll rendelkezésre a termeléshez szükséges nyersanyag.