London is lépett: nem lehet felvinni laptopot bizonyos repülőjáratokra

A londoni miniszterelnöki hivatal illetékese kedden közölte:A kormányrendelet alapján csak olyan elektronikus eszköz szállítható az ezekből az országokból brit célállomások felé felszálló gépek fedélzetén, amelyeknekAz ennél nagyobb telefonokat, laptopokat és táblagépeket az érintett országokból Nagy-Britanniába induló járatok csomagterében lehet csak elhelyezni.A brit miniszterelnöki hivatal szóvivőjének keddi tájékoztatása szerint a korlátozás a brit légitársaságok közül a British Airways, az EasyJet, a Jet2.com, a Monarch, a Thomas Cook és a Thomson járatait érinti.A külföldi társaságok közül a brit kormányintézkedés a Turkish Airlines, a Pegasus Airways, az Atlas-Global Airlines, a Middle East Airlines, az Egyptair, a Royal Jordanian, a Tunis Air és a Saudia Nagy-Britanniába tartó járataira vonatkozik.A Downing Street szóvivője hangsúlyozta: brit repülőterekre az érintett országokból ezek a légitársaságok akkor közlekedtethetnek a továbbiakban is közvetlen járatokat, ha a kedden bejelentett brit kormányintézkedéseket érvényesítik.A szóvivőKijelentette ugyanakkor, hogy Theresa May kormányfő az elmúlt hetekben számos olyan értekezleten elnökölt, amelyek témája a repülésbiztonság volt. A Downing Street illetékese szerint kedden is volt egy ilyen ülés, és az intézkedésekről ezen született döntés.A szóvivő nem közölte egyértelműen azt sem, hogy a korlátozásokról az amerikai hatóságokkal összehangolt intézkedésként döntött-e a brit kormány. Úgy fogalmazott: London szoros kapcsolatban áll az amerikaiakkal, hogy a lehető legtisztább képet kapja az Egyesült Államok álláspontjáról.Kedden, nem sokkal a brit intézkedések ismertetése előtt az amerikai belbiztonsági hatóságok terrorcselekmények veszélyére hivatkozva bejelentették, hogy tilos a mobiltelefonnál nagyobb elektronikai eszközök felvitele a fedélzetre nyolc muzulmán többségű ország - Jordánia, Egyiptom, Törökország, Szaúd-Arábiá, az Egyesült Arab Emírségek, Kuvait, Marokkóés Katar - tíz repülőteréről Amerikába tartó repülőgépeken. Az amerikai korlátozás értelmében ezeken a járatokon sem fényképezőgépek, sem táblagépek, sem DVD-lejátszók, sem laptopok nem juthatnak fel az utastérbe.Nem hivatalos brit médiaértesülések szerint az összehangoltnak tűnő brit és amerikai tilalmi lépések előzménye az a merénylet lehet, amelyet tavaly egy szomáliai utasszállító repülőgép ellen kíséreltek meg. A gép fedélzetén az eddigi vizsgálatok szerint egy laptopba rejtett robbanószerkezet lépett működésbe, rést ütve az Airbus A321-es oldalán, de a pilótáknak sikerült a sérült géppel leszállniuk. A merényletben a feltételezett elkövető meghalt, két utas megsérült.