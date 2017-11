Londonból az Adriáig elektromos autóval - Ezt tervezi a Mol

Az e-mobilitás területén Simola József szerint a kelet-európai piacok követik az európai fejlődést. A Mol-csoport pénzügyi igazgatója megemlítette a NEXT-E elektromos jármű projektet, illetve az EU-támogatási szerződés csütörtöki aláírását is. A projekt keretében 222, több szabványt is támogató gyors (50 kW) és 30 ultragyors (150-350 kW), elektromos jármű (e-jármű) töltésére alkalmas töltőállomást telepítenek hat közép-kelet-európai országban a fő közlekedési útvonalak mentén.Simola szerint a Mol hosszú távú stratégiájában is megfogalmazott, a nem üzemanyag termékek és területek súlyának növekedésére vonatkozó célkitűzést a jelenlegi, korábbiaknál viszonylag magasabb olajárak sem kérdőjelezik meg.Jelenleg két párhuzamos történetről beszélhetünk; az egyik, hogy ma még továbbra is a fosszilis üzemanyagok korszakában vagyunk, amit például a közép-kelet-európai régióban az üzemanyag-kereslet erősödése is jelez - mondta. Üzleti modellünk továbbra is rendelkezésre áll ahhoz, hogy nyereséget termeljünk ebből a folyamatból. Tehát, ahogyan az idei évben is, az eredményeket nagyban meghatározza az üzemanyag.Másrészről, innovatív stratégiánk, a Mol2030 azonban az átalakulásról, a petrolkémiáról, illetve arról szól, hogy hogyan kell majd kinéznie üzleti modellünknek a fosszilis üzemanyagok korszaka után. A stratégia egyik erénye, hogy nagyfokú rugalmasságot enged meg számunkra. Amíg az üzemanyagkereslet bővül, addig jelenlegi, hagyományos üzleti modellünkkel folytathatjuk a tevékenységet; mindemellett készen kell állunk a változásra is. Ennek a felkészülésnek az egyik fontos területe a petrolkémia, ahol egy jelentős poliol gyár beruházást indítottunk; a nagy átalakulás ugyanakkor a fogyasztói szolgáltatások üzletágat is érdemben érinti, ahol egyebek mellett elektromos töltők telepítését, car-sharing szolgáltatások bevezetését, illetve a flottamenedzsment területén is fejlesztéseket tervez a társaság - fogalmazott.Közép- és hosszú távon a Mol továbbra is 50 dollár körüli hordónkénti olajárral számol, és készen akarunk erre állni üzleti modellünkkel is - persze, amennyiben magasabb árak alakulnak ki, úgy azok jótékony hatásaiból is részesülni kívánunk - mondta el Simola József, a Mol-csoport pénzügyi pénzügyi igazgatója CNBC-nek.