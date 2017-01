Ma kiderül, hogy unalmas-e már az iPhone

iPhone

Az Apple elsősorban az iPhone-ból él. A bevétel több mint felét adja az okostelefon, így az Apple negyedéves gyorsjelentésében az egyik legfontosabb szám az iPhone-eladások alakulása.

Az elemzők várakozásai szerint három negyedévi csökkenés után ismét emelkedhettek az október-decemberi időszakban az iPhone-eladások az egy évvel korábbi szinthez képest. Az elemzők 78 millió darabos eladást jósolnak, ami 4 százalékos növekedést jelentene az előző év azonos időszakához viszonyítva. Az Apple szeptemberben dobta piacra két új okostelefonját, készülve a karácsonyra (ami a cég szezonálisan legerősebb periódusa) és a Samsung Note 7-visszahívási botrány is az Apple malmára hajthatta a vizet.

Az okostelefonok átlagos eladási ára viszont csökkenhetett, a konszenzus szerint átlagosan 687 dollárért adhattak el egy iPhone-t, míg egy évvel ezelőtt 735 dollár volt az átlagár, ami viszont a profitrátákat ronthatta a negyedévben.

Csökkenő profit

Míg bevételszinten még növekedésre számítanak az elemzők az előző év azonos negyedévéhez képest, addig a bruttó fedezeti szint 1,7 százalékponttal csökkenhetett 2015 negyedik negyedévéhez viszonyítva.

Az Apple működési eredménye és nettó eredménye pedig közel 6 százalékkal eshetett tavalyhoz képest. Az egy részvényre jutó eredmény szintjén valamivel kisebb, alig 2 százalékos visszaesést várnak az elemzők, köszönhetően a saját részvény vásárlási programnak, ami a részvényszám csökkenése miatt felfelé segíti az egy részvényre jutó eredményt.

Mi lesz a Macintoshokkal?

Ami a többi terméket illeti, a Macintosh bevételei is csökkenhettek a negyedik negyedévben, a személyi számítógépek globális értékesítéseinek csökkenésével párhuzamosan. De az októberben piacra dobott új modellek segíthették az értékesítéseket.Ami a hosszabb távú növekedési kilátásokat illeti, a szoftverek és szolágltatások üzletágnak nagy szerepe lehet az Apple-nél. De elemzők szerint egyelőre még nem tartunk ott, hogy az új fejlesztések, mint a cloud computing, a mesterséges intelligencia, vagy a kiterjesztett valóság átvegyék a húzótermékek szerepét a bevétel és a profit tekintetében. De már az Apple második legfontosabb üzletágává váltak 2016-ban, miután a bevételek lekörözték a Macintosh-értékesítések bevételét 2016-ban.

A kilátások Donald Trump után

Hatalmas készpénzállományon ül az Apple

Nagyot ment tavaly az Apple

A menedzsment rendszeresen megfogalmaz várakozásokat a jövőre, amit szintén kiemelt figyelemmel követhetnek a befektetők, valamint érdekes lehet az is, ha Tim Cook kommentálja Donald Trump új bevándorlási rendeletét. Illetve a gyártással kapcsolatos tervek is érdekesek lehetnek a közelmúltbeli hírek fényében, miszerint tajvani partnere, a Foxconn Amerikában építene új gyárat az Apple-lel karöltve. Ezekről inkább a gyorsjelentés követő konferenciahíváson eshet szó.Az Apple hatalmas készpénzállománnyal rendelkezik, és folyamatosan veszi a saját részvényeit, valamint osztalékot fizet. Várhatóan ebben most nem lesz változás, általában tavasszal, az éves rendes közgyűlésen szokott döntés születni az osztalékemelésről, vagy a saját részvény vásárlások mértékéről.Az elmúlt három hónapban, az amerikai elnökválasztást követően alulteljesítők voltak az Apple részvényei. 2016-ban 30 százalékkal értékelődtek fel a papírok, miközben a Dow index 26 százalékot emelkedett, az S&P 500 pedig valamivel több mint 20 százalékkal került feljebb.