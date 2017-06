Más iparágakkal ellentétben a telekommunikációban az a piacvezető, aki a legmagasabb árakat kínálja, ugyanakkor ezért magasabb értéket is nyújt. Az árverseny itt nem a piacvezető, hanem a követő versenytársak sajátja - mondta a Magyar Telekom pénzügyi életét és az elmúlt években végbement stratégiaváltását bemutató előadásában Szabó János, a társaság gazdasági vezérigazgató-helyettese a mai Business and Finance Summiton. Hering Tamás, a MET pénzügyi igazgatója a mindennapi pénzügyi döntéseiket meghatározó tényezőket mutatta be.

