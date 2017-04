Ma szavaznak arról, újabb cég távozik-e a magyar tőzsdéről

Ma tartja közgyűlését a Plotinus, ahol a részvényesek szavaznak a társaság részvényeinek kivezetéséről a BÉT-ről

A hivatalos indoklás szerint túlságosan nagy terheket rótt a vállalatra a tőzsdei jelenlét

A nagy nap

A háttér

Ma 11 órától tartja közgyűlését Budapesten a Vas utca 16 szám alatt a Plotinus. Az eseményen a jelenlévő részvényesek többek között arról is döntenek, hogy a társaság működési formáját nyilvánosról zártkörűen működő részvénytársaságra változtassák-e meg, és a társaság részvényeit kivezessék-e a Budapesti Értéktőzsdéről. A döntéshez szükséges, hogy legalább 50 százalék +1 szavazati jogot megtestesítő részvény tulajdonosa jelen legyen, a határozat pedig háromnegyedes szavazati többséghez kötött.Idén január elején jelentette be a Plotinus vezetése, hogy kivezetnék a társaság részvényeit a magyar tőzsdéről, A bejelentés váratlanul érkezett, hiszen a Plotinus a hazai tőzsde egyik sikersztorija volt, a részvényárfolyam és ezzel együtt a piaci kapitalizáció egyre magasabbra kúszott, egyre nagyobbra nőtt a cég is, amely iskolapéldája lehetett volna annak, hogyan válhat egy smallcap cégből midcappé egy vállalat, hogyan nőhetnek nagyra sikersztorik a BÉT-en, ráadásul a magyar tőzsde új vezetésének is az volt a célja, hogy egyre több vállalat részvényeivel lehessen kereskedni, erre az év úgy indult, hogy az Externet papírjainak a kivezetése után a Plotinus részvényeinek a kivezetése is megtörténhet.A hivatalos indoklás szerint a Plotinusnak azért kell távoznia a tőzsdéről, mert a reálgazdasági tevékenységek arányát a menedzsment nem tudta olyan ütemben növelni, ahogyan szerette volna, eközben pedig a tőzsdei jelenléttel járó kötelezettségek egyre komolyabb erőforrásokat kötötték le, miközben az a cég vezetői szerint nem járt jelentősebb előnnyel. A terv az, hogy a Plotinus tevékenységét leegyszerűsítik, a tőkepiaci tevékenységet folyamatosan leépítik, a társaság ezentúl a reálgazdasági tevékenységekre (flottakezelés, klinika, hostel, ingatlanok stb.) összpontosít.

A vállalat januárban elindított egy részvény-visszavásárlási programot, ennek keretében január 20-ig 5700 forint/db árfolyamon 380 ezer darab részvényt vett vissza a Plotinus, mostanra a 928 684 darab részvény 57,58 százaléka, összesen 534 708 darab törzsrészvény minősül saját részvénynek. Az összes részvény 12,64 százaléka Zala Péter és családjának, 6,46 százaléka pedig a Keletfa Kft.-nek a tulajdonában van.

A lehetséges kimenetelek

A nulladik pont az, hogy a közgyűlés érvényességéhez legalább 50 százalék +1 szavazati jogot megtestesítő részvény tulajdonosának jelen kell lennie. A közgyűlésen a saját részvények nem szavazhatnak, így a tulajdoni hányadok a következőképpen néznek ki:

A közgyűlés dönthet úgy, hogy vezessék ki a Plotinus részvényeit a tőzsdéről. Egyelőre ez tűnik a legvalószínűbb kimenetelnek, ha érvényes lesz a közgyűlés (ez is valószínű), akkor nagy valószínűséggel a 75 százalékos szavazati többség is meglesz. Ez utóbbi azért valószínű, mert nehezen tudjuk elképzelni, hogy a kivezetési terv nem a nagytulajdonosokkal leegyeztetve, velük egyetértésben történik, ráadásul a közkézhányadon belül is lehetnek nagyobb, 5 százalék alatti részvénycsomagok baráti kezekben, amik szintén támogathatják a menedzsment tervét. Ha ez a forgatókönyv következik be, akkor a részvényeseknek a kivezetésről szóló határozat kihirdetésétől 60 nap áll rendelkezésükre, hogy nyilatkozzanak arról, hogy eladási jogukat gyakorolni szeretnék. Ha erről nyilatkoznak, akkor a társaság a törvényben meghatározott feltételeknek megfelelő áron vásárolja meg a kisrészvényesek papírjait. Lehetőség van azonban arra is, hogy a részvényesek továbbra is tulajdonosai maradjanak a cégnek, például a későbbi osztalékok reményében.

Persze a közgyűlés úgy is dönthet, hogy ne vezessék ki a Plotinus-részvényeket a tőzsdéről, de ennek a kimenetelnek most kis valószínűséget adunk, nehéz elképzelni, hogy Zsidayék úgy "rázzák ki" a kisbefektetőket, hogy ne lenne biztos (nagy valószínűségű) a kivezetés. Ha ez a forgatókönyv valósul meg, akkor a részvényekkel folytatódik a kereskedés, és egy későbbi közgyűlés dönthet az esetleges kivezetésről.

Azzal azonban számolniuk kell a részvényeseknek, hogy akár a továbbra is nyilvános vagy a zártkörűen működő részvénytársaságban lesznek tulajdonosok, Zsiday Viktor szakértelméből már nem profitálhatnak, a társaság profilja alaposan átalakul, Zsiday pedig az igazgatóságból is távozik.

Az ábráról könnyen leolvasható, hogy a két nagytulajdonos együttesen a közgyűlésen szavazó részvények 45 százalékát tulajdonolja, vagyis ahhoz, hogy a közgyűlés érvényes legyen, nem nevesített kisrészvényeseknek is jelen kellene lenniük.