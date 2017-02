Ma támad fel a Nokia 3310

Sajtótájékoztatót tart ma a HMD, az a finn cég, amelyik licenc-megállapodást kötött a Nokia márkanév használatáról, és egy sor Nokia telefonnal rukkol elő a következő hónapokban. A mai eseményen jelenthetik be többek között a világ egyik legnépszerűbb mobiljának, a Nokia 3310-esnek az utódját, amelyik valószínűleg színes kijelzős lesz, és az eredetihez hasonlóan lesznek rajta kezelőgombok, de már Android fut majd rajta. Az eredeti 3310-est a Nokia 2000 végén mutatta be a 3210-es Nokia utódjaként. A 3310-esből világszerte 126 millió darabot adtak el.A HMD a 3310-esen kívül további három érdekes mobillal mutatkozhat be a barcelonai mobilkiállításon, a Nokia 6, a Nokia 5 és a Nokia 3 mindegyike inkább az árával versenyezne. A csúcsmodell, a Nokia 6 fém házat és 5,5 colos full HD kijelzőt kap, 245 dollárért (~71 500 forint) 4 gigabájt RAM-ot és 64 gigabájt belső memóriát is ad a HMD. A Nokia 5 és 3 egyszerűbb telefonok lesznek, előbbi 199, utóbbi 149 dollárba kerülhet.