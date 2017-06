Magával rántja Kubát az összeomló Venezuela

Napjainkban Kuba olajfogyasztásának több mint kétharmadát importforrásokból fedezi, amelyben a venezuelai olajnak is fontos szerepe volt, napi mintegy 100 ezer hordós nagyságrendben. Úgy tűnik azonban, ez a viszony - Kuba nézőpontjából kényszerű okokból - az utóbbi hónapokban véglegesen meggyengült.

Hogy Venezuela szerencsés adottságaiból jelenleg mégsem tud profitálni, annak elsődleges oka az, hogy az egységnyi kitermelési költségek az egyik legmagasabbak globális összevetésben. A BP 2015 végén 300,9 milliárd hordós bizonyított venezuelai olajkészletet állapított meg, míg Szaúd-Arábiában ugyanez a szám 266,6 milliárd, az Egyesült Államokban pedig 55 milliárd hordó. Ehhez azonban hordónkénti mintegy 27,62 dolláros kitermelési költség járult 2016-ban a Rystad Energy UCube adatai alapján. Ez a világon a negyedik legnagyobb fajlagos költséget jelenti a nagy kitermelők között. Az olajárak pangása mellett a viszonylag magas kitermelési költségek pedig a profit, majd a kitermelés érdemi csökkenéséhez vezettek. Míg a 100 dolláros olaj korszakában az állam képes volt működtetni alapvető rendszereit, a termelés árak lefeleződése miatti visszaesése súlyos költségvetési helyzetet és alapvető fizetési nehézségeket idézett elő a dél-amerikai országban.

2017 áprilisában aztán a helyzet olyan súlyossá vált, hogy a kommunista ország kormánya kénytelen volt a kormánytisztviselők és diplomaták prémium üzemanyag ellátátását is korlátozni.

Lázas keresésben

Oroszország nem Venezuela

Nyilvánvalónak tűnik, hogy az amúgy sem túlságosan acélos kubai gazdaságnak továbbra is szüksége lenne a segítségre. Az orosz kormány azonban egyértelműsítette, csak akkor lesz olaj, ha Kuba képes lesz fizetni érte.

