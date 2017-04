Magyar cégek indították kedden a kereskedést a londoni tőzsdén

A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) és a londoni tőzsde leányvállalataként működő ELITE tavaly novemberben aláírt együttműködési megállapodásának köszönhetően a Program első, kedden indult csoportjában már hét magyar vállalat vezetője is részt vesz. Az egyre növekvő ELITE közösséghez idén olyan ambiciózus magyar társaságok csatlakozhattak, mint a forgácsolt alkatrészeket gyártó CNC Rapid, az egészségügyi mérőeszközök gyártásával és értékesítésével foglalkozó Diagon, a Goodwill Pharma gyógyszeripari vállalat, az építőipari és gépipari szolgáltatásokat nyújtó Megakrán, a mezőgazdasági takarmányokat gyártó és forgalmazó, a BÉT-en már jegyzett UBM, a növénytermesztéssel és állattenyészéssel foglalkozó Tranzit-Food, valamint a vállalatirányítási rendszerek értékesítése terén meghatározó XAPT.Az ELITE nemzetközi kohorszába most belépő cégek vezérigazgatói, köztük a hét magyar vállalat vezetője is, kedden reggel közösen nyitotta meg a Londoni Tőzsde kereskedését Michaletzky Márton, a BÉT kibocsátói akvizíció igazgatósága vezetőjének és Luca Peyrano, az ELITE vezérigazgatójának jelenlétében.A Program képzési részének nemzetközi dimenzióját a Londoni Tőzsde Csoport (London Stock Exchange Group) és az ELITE kiterjedt partner hálózata és tudásbázisa adja, míg a Magyarországra jellemző országspecifikus ismereteket (pl. jogi- és adózási ismeretek) a BÉT állítja össze. A most elindult képzés első moduljának témája a növekedési stratégiák tervezése és végrehajtása. A program ezen fázisának célja, hogy a résztvevők megértsék, értékeljék és megtanulják hogyan kell egy nyertes cégstratégiát megvalósítani, végrehajtani, és hogyan kell irányítani a növekedési folyamatot a vezetői döntéshozatal során.

Forrás: BÉT