Magyarázkodik a 3-as metró felújítója

A Metrowagonmash vállalat csapata és vezetése nevében szeretnék bocsánatot kérni a budapesti metró utasaitól azokért a kellemetlenségekért, amelyek a gyárunkban felújított és korszerűsített metrószerelvényekkel történtek az elmúlt hetekben

A felújított szerelvényekkel több probléma is volt, de a botrány akkor robbant ki, amikor egy héttel ezelőtt az egyik szerelvény ajtaja a vésznyitóval sem nyílt ki, így végül az utasoknak kellett szétfeszíteni az ajtókat.

- nyilatkozta a Metrowagonmash vezérigazgatója, Borisz Bogatirjev a cég közleményében.Hozzátették, hogy a Metrowagonmash folyamatosan egyeztet és kommunikál az M3-as metrót üzemeltető BKV-val, valamint Magyarország közlekedési hatóságával. Ennek részeként közös munkacsoportok jöttek létre, amelyek célja a jelenlegi helyzet elemzése, a beazonosított hibaokra alapozva további cselekvési tervek kidolgozása. És remélik, hogy hamarosan ismét forgalomba állhatnak a szerelvények.A 24.hu értesülései szerint a fő probléma, hogy a metrószerelvények felújítására szánt pénz, valójában nem elég a rendszerek teljes cseréjére, így több esetben spórolni kellett. Például az úgynevezett automatikus vonatvezérlő rendszer (AVR) cseréjén, melyeket a régi szerelvényekből mentettek ki, és szereltek be az újakba, ami azonban már a rendszerváltás előtti első beszerelésekor is elavultnak számított. Ez a rendszer felelős például azért, hogy hol kell megállnia a metrónak ahhoz, hogy az ajtói kinyíljanak, ami az új metrószerelvényeknél többször is előfordult hibaként, és úgy került megoldásra, hogy megnövelték a távolságtartományt.A múlt hét pénteken azonban nem ez okozta a hibát, hanem a szerelvény azért ejtette túszul az utasokat percekig, mivel valamiért egyszerre vált aktívvá a metró mindkét vezetőfülkéje.A BKK közölte, hogy minden szerződésben foglalt jogával élni fog a Metrowagonmash-sal szemben. A rendszeres meghibásodások miatt teljesítési kötbért, illetve kárátalányt, a késedelmes szállítás miatt pedig késedelmi kötbért érvényesítenek az orosz féllel szemben. Az első követest már be is nyújtották.