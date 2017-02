Már a Danone is panaszkodik, nagyon megdrágul idén a tej

20 éve nem volt olyan alacsony az árbevétel növekedés a Danone-nál, mint tavaly

1997 óta, azaz 20 éve nem volt olyan alacsony a bevételek növekedése a Danone-nál, mint tavaly, a devizahatásoktól szűrten csupán 2,9 százalékos volt a növekedés, viszont a devizahatásokat is figyelembe véve az árbevétel 2,1 százalékal, 22,41 milliárd euróról 21,94 milliárd euróra esett vissza. A bevételek visszaesésében nagy szerepet játszott az argentin és a mexikói peso, valamint az orosz rubel jelentős gyengülése is. A cég viszont jelentősen javított a hatékonyságán, nagyrészt ennek köszönhető, hogy az adózott eredmény 34 százalékkal, 1,1 milliárd euróra növekedett, és az egyszeri hatásoktól tisztítva a szabad cash-flow 17 százalékkal, 1,8 milliárd euróra emelkedett.A legnagyobb termékcsoportnál, a friss élelmiszereknél 2 százalékkal, az ásványvizeknél 2,9 százalékkal, a bébiételeknél 3,5 százalékkal, a nőgyógyászati készítményeknél pedig 7,4 százalékkal nőttek a bevételek. Az egyes régiók közül még mindig Ázsia (6,7%) és Észak-Amerika (4,6%) az, ami a növekedés nagy részét adja, miközben Európában 1,4 százalékkal csökkent a devizahatásoktól tisztított árbevétel.A kilátásokkal kapcsolatban nem túl optimista a menedzsment, arra hívják fel a figyelmet, hogy az élelmiszerpiac az idén volatilis lehet, ráadásul Európában a fogyasztás tovább csökkenhet, miközben a fontosabb piacokon, például Kínában és Brazíliában szintén nehéz lesz az értékesítési környezet.Ráadásul a Danone arra számít, hogy a vállalat szempontjából fontos nyersanyagok ára tovább emelkedik. Ezek közül is a cég vezetése kiemeli a tej árát, amely a menedzsment várakozásai szerint meredeken emelkedik majd az idén, ezen belül is az EU-ban és az Egyesült Államokban alacsony, vagy közepes egyszámjegyű növekedésre számít, míg a feltörekvő piacokon és a FÁK-országokban, illetve Dél-Amerikában ennél is jóval nagyobb mértékben emelkedhet a tej ára. Az áremelkedés azonban széleskörű lehet, a csomagoláshoz használt műanyag és élelmiszerekhez használt cukor és gyümölcs is tovább drágulhat idén. Ezeket ellensúlyozandó a cég hatékonyságjavító programot indít, aminek eredményeképp 2020-ra egymilliárd euróval szeretnék csökkenteni a költségeiket. A kedvezőtlen körülmények ellenére a menedzsment azzal számol, hogy az idén az extra hatásoktól szűrt egy részvényre jutó eredmény 5 százaléknál nagyobb mértékben emelkedhet.Mivel a számok vegyes képet mutatnak (a bevételek 20 éve nem látott mértékben változtak tavaly, miközben a profit jelentősen emelkedett, a menedzsment pedig a nyersanyagárak emelkedésére figyelmeztet, de a profit emelkedésére számít), az árfolyam sem mozdult el érdemben, mindössze 0,1 százalékot esett ma.