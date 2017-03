Már a Samsung is enged Donald Trump csábításának

Nagy vihart kavart Donald Trump ígérete a megválasztása utáni hetekben, miszerint importvámokkal büntetné azokat a vállalatokat, akik külföldön előállított termékeiket az USA-ban akarják értékesíteni.Trump stratégiája bevált: a nagy multinacionális vállalatok sorra hajolnak meg akarata előtt, és telepítik át a gyártásukat az Egyesült Államokba. Legutóbb nem meglepő módon a Twitteren írt arról, hogy nem csak az Apple gyártását hozná haza Kínából, de a Samsungot is átcsábítaná Amerikába.Most úgy tűnik Trumpnak sikerült elérnie a célját, ugyanis a CNBC értesülései szerint a dél-koreai gyártó 300 millió dollárt készül befektetni a cég amerikai összeszerelő üzemébe. Állítólag arról is szó esett, hogy a vállalat Mexikóból Amerikába helyezné át több termékének a gyártását is, mintegy 500 új munkahelyet teremtve ezzel.