Már Amerikában is támadják az Aldit

A Wal-Mart az ártesztet 11 amerikai államban, például Illinois-ban és Floridában hajtja végre és elsősorban arra az élelmiszeripari szegmensre koncentrál, amely a Wal-Mart árbevételének 56 százalékát adja. A cél az, hogy megtalálják az optimális árat a különböző termékekkategóriákban, és ha szükséges, akkor módosítsák az árakat.A Reuters egyébként szintén megcsinálta a saját tesztjét több amerikai nagyvárosban is, amiből az derült ki, hogy a Wal-Mart már aktívan reagált a diszkontláncok agresszív árazására és több termék esetében is jobb árakat kínál, mint amilyeneket például az Aldi. Az elképesztő árverseny kifejezetten alacsony árakat eredményezett több termékcsoportban is, egy tucat tojást már kevesebb, mint egy dollárért, egy gallon tejet pedig nagyjából 1 dollárért lehet kapni több amerikai üzletben.Az árteszten felül a Wal-Mart a múlt héten több alkalommal a beszállítóival is találkozott, ahol arra kérte a beszállítókat hogy segítsék a Wal-Martot a diszkontláncokkal folytatott árversenyben és csökkentsék az áraikat.A Wal-Mart előtt álló feladat nem könnyű, a problémát az okozza, hogy a Wal-Martnak úgy kellene árat csökkenteni, hogy az ne csökkentse tovább a kereskedelmi lánc profitabilitását, ebből a szempontból az elmúlt negyedéves adatok nem voltak túlságosan biztatóak, a Wal-Mart bruttó marzsa 8 bázisponttal csökkent, az adózott eredmény pedig 18 százalékkal esett vissza.Nagyon úgy tűnik, hogy az árteszt, amit a Wal-Mart működtet, már erősítette a versenyt, hiszen a Reuters felmérésből az derült ki, hogy több amerikai városban a Wal-Mart már alacsonyabb áron kínálja termékeit, mint az Aldi. A Reuters munkatársai által összeállított 15 termékből álló fogyasztói kosarat átlagosan 8 százalékkal olcsóbban lehet megvásárolni a Wal-Mart üzleteiben, mint az Aldinál.