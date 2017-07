Már az osztrák postánál is fizethetünk Bitcoinnal

A Bitcoin és más hasonló digitalizált virtuális devizában (kriptodeviza) végzett be- és kifizetéseket a BitPanda elektronikus kereskedelmi platformmal kialakított együttműködés keretében bonyolítja az osztrák Post AG mind az 1800 postahivatala.Ezzel egyidőben az EAA-EnergieAllianz Austria leányvállalata, a Switch áram- és gázszolgáltató vállalat is megkezdi a díjbefizetések elfogadását kriptodevizákban.A BitPanda és a Post AG közös közleménye szerint magánszemélyek országszerte minden postahivatalban be fognak tudni váltani 50, 100 és 500 eurós készpénz összegeket Bitcoinra. A készpénz ellenében a befizető egy nyomtatott kódot kap, amit az interneten kriptodevizás fizetésre tud felhasználni. A BitPandánál egy email cím is elegendő a virtuális devizaszámla (wallet) megnyitásához és használatához.Az osztrák jegybank kormányzója, Ewald Nowotny a maga részéről változatlanul kizártnak tartja, hogy a virtuális devizák valaha is legális devizák rangjára emelkedhessenek, mivel véleménye szerint használatuk teljes mértékben áttekinthetetlen és ellenőrizhetetlen. Az Európai Központi Bank (EKB) viszont nem lát okot a virtuális devizák használatának a betiltására.