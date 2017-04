Már Ázsia leggazdagabb embere is zsákolja az aranyat

Főként a geopolitikai kockázatok miatt egyre nagyobb a kereslet a menekülőtermékek iránt

Az egyik legjobban teljesítő eszköz az arany, amelynek az árfolyama csak idén már közel 14 százalékot emelkedett

Mind a fundamentális, mind a technikai kép azt mutatja, hogy bőven van még tér az emelkedésre

Szárnyal az arany

Az elmúlt hetekben nagyot emelkedett az arany ára, a politikai bizonytalanság (észak-koreai konfliktus, francia elnökválasztás, török népszavazás stb.), emiatt az olyan menekülőtermékek felé fordulnak, mint az arany. A nemesfém árfolyama csak idén közel 14 százalékot emelkedett, amivel az egyik legjobb befektetés 2017-ben. Az arany árfolyama ezzel a héten 1285 dollárig emelkedett, legutóbb tavaly novemberben, Donald Trump megválasztása után járt ilyen magasan a kurzus.

Mi támogatja az aranyat?

Geopolitikai kockázatok : egyre növekszik a feszültség a világban, alig pár nappal a szíriai rakétatámadás után Donald Trump hadihajórajt vezényelt a Koreai-félsziget közelébe, majd múlt hét csütörtökön az Egyesült Államok ledobta a világ legnagyobb nem nukleáris bombáját Afganisztánban. Mindeközben az amerikai elnök nemzetbiztonsági tanácsadói arról tájékoztatják Trumpot, hogy Washingtonnak milyen gazdasági vagy katonai lehetőségei vannak Észak-Korea nukleáris és ballisztikus rakéta-programjának megállítására. A bizonytalan időszakokban az arany rendszerint jobban teljesít más eszközosztályoknál, mivel aki aranyat vásárol, az egyfajta biztosítást vásárol a "viharokkal" szemben. Az arany ugyanis komoly válsághelyzetek idején mindig biztonságos mennyországot jelentett, egy eszközt, amellyel bármilyen válságot át lehetett vészelni.

: egyre növekszik a feszültség a világban, alig pár nappal a szíriai rakétatámadás után Donald Trump hadihajórajt vezényelt a Koreai-félsziget közelébe, majd múlt hét csütörtökön az Egyesült Államok ledobta a világ legnagyobb nem nukleáris bombáját Afganisztánban. Mindeközben az amerikai elnök nemzetbiztonsági tanácsadói arról tájékoztatják Trumpot, hogy Washingtonnak milyen gazdasági vagy katonai lehetőségei vannak Észak-Korea nukleáris és ballisztikus rakéta-programjának megállítására. A bizonytalan időszakokban az arany rendszerint jobban teljesít más eszközosztályoknál, mivel aki aranyat vásárol, az egyfajta biztosítást vásárol a "viharokkal" szemben. Az arany ugyanis komoly válsághelyzetek idején mindig biztonságos mennyországot jelentett, egy eszközt, amellyel bármilyen válságot át lehetett vészelni. Dollár gyengülése : a dollár az idén sokat gyengült a fejlett piaci devizákkal, így például a japán jennel és az euróval szemben, a nyersanyag és árupiaci termékek árai pedig dollárban vannak meghatározva, az amerikai fizetőeszköz gyengülése így kedvező, mivel csökken a nem dollár alapú vásárlóknál a beszerzési költség, ami keresletélénkítő hatású lehet.

: a dollár az idén sokat gyengült a fejlett piaci devizákkal, így például a japán jennel és az euróval szemben, a nyersanyag és árupiaci termékek árai pedig dollárban vannak meghatározva, az amerikai fizetőeszköz gyengülése így kedvező, mivel csökken a nem dollár alapú vásárlóknál a beszerzési költség, ami keresletélénkítő hatású lehet.

Növekvő kereslet : a növekvő kockázatok miatt minden nagy aranyfelhalmozó régióban, például Kínában, Indiában, az arab országokban, Oroszországban a jegybankok is jelentősen bővítették készleteiket, ami felhajtotta az arany iránti keresletet.

: a növekvő kockázatok miatt minden nagy aranyfelhalmozó régióban, például Kínában, Indiában, az arab országokban, Oroszországban a jegybankok is jelentősen bővítették készleteiket, ami felhajtotta az arany iránti keresletet. Infláció: az arany árát továbbá az alapkamatokat felülmúló infláció is segítette, mivel az arany ezekben az időszakokban jó lehetőség a befektetők vagyonának a megvédésre.

Nem késő még beszállni

Csordaszellem : több ismert nagybefektető, így például Ázsia leggazdagabb embere, Li Ka-shing is zsákolja a fizikai aranyat, a nagyokat pedig a kisbefektetők is követhetik.

: több ismert nagybefektető, így például Ázsia leggazdagabb embere, Li Ka-shing is zsákolja a fizikai aranyat, a nagyokat pedig a kisbefektetők is követhetik. Dollár : az elemzői várakozások szerint mérsékelt dollárgyengülés jöhet a következő hónapokban, a Reuters konszenzusa alapján 1,06-ig gyengülhet a dollár az euróval szemben 12 hónapos időtávon. Azonban a bizonytalanságot jól mutatja, hogy az elemzői várakozások igencsak széttartanak, a Morgan Stanley és a PNB Paribas például paritásra számít az euró-dollár keresztárfolyamában, a Credit Suisse, a Danske Bank vagy a Loyds azonban jelentős dollárgyengüléssel számol.

: az elemzői várakozások szerint mérsékelt dollárgyengülés jöhet a következő hónapokban, a Reuters konszenzusa alapján 1,06-ig gyengülhet a dollár az euróval szemben 12 hónapos időtávon. Azonban a bizonytalanságot jól mutatja, hogy az elemzői várakozások igencsak széttartanak, a Morgan Stanley és a PNB Paribas például paritásra számít az euró-dollár keresztárfolyamában, a Credit Suisse, a Danske Bank vagy a Loyds azonban jelentős dollárgyengüléssel számol. Árazás : sok befektető szerint a jelenlegi szinteken már kifejezetten drágák a részvények, az arany pedig kimondottan jó befektetés, amikor híján vagyunk jobb hozamokat produkálni képest alternatív befektetéseknek.

: sok befektető szerint a jelenlegi szinteken már kifejezetten drágák a részvények, az arany pedig kimondottan jó befektetés, amikor híján vagyunk jobb hozamokat produkálni képest alternatív befektetéseknek. Kockázatok: napjainkban is tovább erősödik a félelemfaktor: Észak-Korea a hétvégén ismét rakétatesztet hajtott végre, míg Franciaországban vasárnap megválaszthatják Marine Le Pent, a radikális jobboldali Nemzeti Front elnökét.

Mit mutat a technika

Több olyan tényező is van, ami a jövőben is felfele hajthatja az arany árfolyamát.Érdemes először a hetes bontású grafikonnal kezdeni, mivel az arany árfolyama a 2011-es csúcstól behúzható csökkenő trendvonalhoz ért 1290 dollár környékén, így akár egy kis megálló is jöhet a hetek óta tartó folyamatos szárnyalásban. Ugyanakkor a hosszú távú kép továbbra is konstruktív, hiszen egy nagyobb A-B-C korrekció C hullámában haladhat előre tavaly év vége óta az arany árfolyama, így a hosszabb távú célár 1375, illetve a korrekciós hullámok egyenlőségéből kiindulva 1450 dollárra adódik.A napos bontású grafikonon is ellenállásba ütközhet a jelenlegi szinteknél a nemesfém árfolyama, hisz a tavaly nyár óta behúzható csökkenő trendvonal is itt fut. Jól látható, hogy az amerikai elnökválasztás óta először sikerült a 200 napos mozgóátlag fölé küzdenie magát az árfolyamnak, és jelenleg egy kis megtorpanást mutat az arany ármozgása. Ebből kiindulva ha korrekció kezdődne az árfolyamban, akkor az 1260, illetve 1240 dolláros szint nyújthat támaszt, viszont 1220 dollár alatt sokkal mélyebb szintek felé is megnyílhat a tér. Felfelé a következő ellenállások 1310, illetve 1340 dollárnál találhatóak.

Klikk a képre!

Klikk a képre!