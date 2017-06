Már Bajnokok Ligája meccset is közvetít a Facebook

A Facebook a 21st Century Fox sport divíziójával kötött üzletet, ennek keretében pedig a csoportmérkőzéseket, a legjobb 16 mérkőzései közül négyet és négy negyeddöntős meccset közvetíthet majd az Egyesült Államokban. Az üzlet pénzügyi részletei nem ismertek, de a Facebooknak az lehet a célja, hogy minél drágábban adhassa el a reklámfelületeit, hiszen a bevételeinek legnagyobb hányada a hirdetésekből származik. A döntést alátámasztja az a statisztika is, miszerint a legutóbbi bajnokok ligája döntő alatt 34 millió embernél 98 millió interakciót mért a vállalat.A Facebook kezdeményezése nem véletlen, hiszen a közösségi portálon a focit követik a legtöbben. Tavaly például 3,7 millióan nézték az adományozási céllal, Wayne Rooney tiszteletére megrendezett Everton-Manchester United mérkőzést. A meccset Wayne Rooney és a Manchester United csatornáján is élőben lehetett követni, ez volt az első olyan mérkőzés, amit élőben közvetített a Facebook.Zuckerberg vállalata idén már több üzletet is nyélbe ütött az élő közvetítések területén, például megállapodott a Univision Communications vállalattal, hogy élőben közvetíthesse az elsőosztályú mexikói focimérkőzéseket. Ugyanakkor az Univision-nel és az MLS-sel is megállapodott, hogy élőben közvetíthesse az MLS mérkőzéseket és a hozzájuk kötődő elemző műsorokat Amerikában.A Facebook és a Fox Sports együttműködése keretében utóbbi egy szélesebb közönséget érhet majd el, mint a normál TV-s közvetítéssel, lesznek olyan meccsek, melyeket csak a Facebookon lehet majd megnézni. A Facebook-részvények árfolyama a mai kereskedésben közel egy százalékot esett, tegnap azonban még történelmi csúcoson volt.