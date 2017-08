Már Európa is érzi a Harvey-hatást - A magyar autósoknak is fájni fog?

Az európai benchmark üzemanyag finomítói marginok csaknem 9 százalékkal négyhavi csúcsra, 15,45 dollár/hordó szintig emelkedtek kedden, miután a Harvey hurrikán pusztítása miatt napi több mint 2 millió hordó esett ki az Egyesült Államok finomítói kitermeléséből. A gázolaj finomítói árrése szintén nagyot ugrott, 16 százalékkal meghaladva az egy héttel korábbi mélypontokat.Közben a nyersolaj piacán továbbra is inkább gyengülnek az árfolyamok. A WTI és a Brent jegyzése egyaránt 2-3 tized százalékos mínuszokat mutatott szerdán délelőtt, mivel a finomítói termelés visszaesése miatt csökkent az olaj iránti kereslet is.

Az USA olajtermék importjának erősödése más termékek, például a repülőgép-üzemanyagok kereskedelmében is érzékelhető, a kieső kínálatot pedig itt is nagyrészt Európából pótolhatják.A változás a kereskedelmi viszonyok módosulásán is tetten érhető; az USA péntek és kedd között legkevesebb nyolc nagy tankhajó-szállítmányra tett rendelést a mediterrán és észak-nyugat-európai piacokon, ami az európai finomított-termék piac fokozódó súlyára utal. A fuvardíjak ugyancsak jelentősen, közel 50 százalékkal ugrottak meg a múlt hét közepén elért szintekről.A mediterrán finomítotttermék-piac, illetve jegyzésárai pedig a magyarországi kiskereskedelmi üzemanyagárak szempontjából is meghatározóak. A hatások elhúzódása esetén így nem kizárt, hogy a hazai benzin- és gázolajárakban is érzékelhető emelkedést okoz majd a megugró amerikai importigény. Márpedig prognózisok szerint pontosan erre, vagyis hosszabb távú következményekre lehet számítani az olaj- és olajtermékpiacokon.A Harvey hurrikán által legsúlyosabban sújtott Texas és Louisiana államokban realizálódik az USA teljes finomítói termelésének 45 százaléka, a vihar pedig gyakorlatilag az ország teljes kapacitásának ötödét megbénította. Texast több mint 50 éve nem sújtotta hasonlóan erős vihar, amelynek hatására az amerikai olajipar szívének számító államban nem csak számos finomítót, de olajkutakat és vezetékekeket is le kellett állítaniuk az üzemeltetőknek.A vihar továbbra is a térségben időzik, súlypontja szerdán már inkább Louisana fölött volt, ami azt jelenti, hogy az ország ellátása finomított termékekkel továbbra is nehézségekbe fog ütközni, a folytatódó esőzések és áradások ugyanis további üzemeket is veszélyeztetnek. A régióban található St. James egyértelműen az olajipar egyik nagy kereskedelmi központja, több mint 2,5 millió hordó/napos finomítói kapacitással, a legnagyobb egyesült államokbeli privát nyersolajtároló terminállal, illetve jelentős kikötői kapacitással.Latin-Amerika benzin- és dízelimport igénye körülbelül napi 1 millió hordó, és azon országokban, amelyek nem képesek alternatív forrást találni a kieső szállítmányok pótlására, könnyen üzemanyaghiány alakulhat ki - idézte a Reuters a PVM Oil and Associates elemzését.