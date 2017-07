Már holnap indul a 900 forintos reptéri busz

A hét minden napján elsőajtós felszállási rendben közlekedő járat. A repülőtérről az első járat hajnal 5 órakor, az utolsó járat pedig 0:30-kor indul a belváros felé, ugyancsak félóránként. A 100E autóbusz a repülőtéren a megszokott BKK megállóban áll meg, amely az érkezési szinten a két terminál között található. A 200E és a 900-as járatra is ugyanott, a 100E járat mögötti megállóban lehet felszállni.Az autóbusz a repülőtér felé csak a Kálvin téren (a 9-es autóbusz és a 83-as trolibusz megállóhelyén) áll meg, illetve kora reggel az első két járat az Astoria M megállóhelyen (a 47-es, a 48-as, a 49-es villamosok és a 9-es autóbuszok megállóhelyén) is. A repülőtér felől a Deák Ferenc tér irányába közlekedő autóbuszról a Kálvin téren és az Astoriánál is le lehet szállni.A 100E autóbuszokra. A BKK javasolja, hogy a repülőtéri vonaljegyet előre vásárolják meg . A BKK személyzetet is biztosít a jegyek értékesítésére, ellenőrzésére és az utasok tájékoztatására a járat megállóhelyein az utasforgalom szempontjából legforgalmasabb időszakokban.