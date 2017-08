Már itt is van Mészárosék kötelező vételi ajánlata az Appeninn-papírokra

Az ügylet előzményéről

A megállapodások alapján a részvények átlagára 228,9 forint, így a Konzum összesen 4,466 milliárd forintot fizetett az Appeninn 49,02 százalékáért. A vételár akkor közel 28 százalékkal volt alacsonyabb, mint az előző napi záróár.

Itt a kötelező nyilvános vételi ajánlat

A részvényekért ajánlott ajánlati ár 261 forint.

Az MKB lesz a lebonyolító

A felügyelet még nem hagyta jóvá a vételi ajánlatot

Mivel foglalkozik az Appeninn?

Idén először fizetett osztalékot a társaság

Augusztus 25-én robbant a hír , hogy a Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó Konzum tőzsdén kívüli ügylet útján megszerezte az Appeninn alaptőkéjének 24,51 százalékát megtestesítő, 9 755 567 darab, egyenként 100 forint névértékű törzsrészvényét, míg a Konzum magántőketársasága, a Konzum PE szintén az Appeninn alaptökéjének 24,51 százalékát (9 755 567 darab) megtestesítő törzsrészvényt vásárolt. Ezzel a Konzum összesen 49,02 százalékos részesedést szerzett az Appeninnben.A tőkepiaci törvény értelmében a felvásárlásban összehangoltan eljáró felek (Konzum, Konzum Befektetési Alapkezelő, Konzum Management, Konzum PE Magántőkealap) az Appeninn részvényesei számára 15 napon belül kötelező nyilvános vételi ajánlatot kellett, hogy tegyenek, amely hétfő este meg is történt Ez az ár nem más, mint a törvényi rendelkezés alapján számított minimum ár, azaz jelen esetben az ajánlat felügyelet részére történő benyújtást megelőző 180 nap forgalommal súlyozott tőzsdei átlagára.Az ajánlattevők az ügylet lebonyolításával az MKB Bank Zrt.-t bízták meg.A Konzum által kiadott tájékoztatás kitér arra is, hogy a kötelező nyilvános vételi ajánlatot beterjesztették a Magyar Nemzeti Bankhoz jóváhagyásra. A vételi ajánlatot viszont a felügyelet még nem hagyta jóvá.Az Appeninn Holding Vagyonkezelő Nyrt-t 2009 végén alapították, a vállalat alacsonyan árazott, nagy hozampotenciállal rendelkező eszközök megszerzésére koncentrál. Az Appeninn többek között A- és B-kategóriás irodaházak piacán aktív, de ipari és logisztikai ingatlanokba is befektet. A vagyonkezelési tevékenység azonban nem csak az ingatlanpiacra koncentrál, más piaci szegmenssel is foglalkoznak, például a nehézgépjárművek piacával. A cégcsoport ingatlanállománya az elmúlt néhány év során dinamikusan bővült, a kezdeti 7 milliárd forintos eszközértékről közel 20 milliárd forintra növekedett. A portfólióban lévő fővárosi és vidéki, összesen mintegy 65 ezer négyzetméteres ingatlanterület kihasználtsága közel 95 százalékos. A vállalat papírjai 2010 óta forognak a Budapesti Értéktőzsdén.Az Appeninn április végén tartott közgyulése elfogadta a 279 millió forint osztalék kifizetését, ez részvényenként hét forintnak felelt meg, ami közel három százalékos osztalékhozam volt az akkori árfolyamon. A vállalat 2010-es tozsdére lépése óta a tavalyi év volt a legsikeresebb az adózott eredmény szempontjából, a társaság menedzsmentje a 2016-ban elért közel 800 millió forintos eredménnyel magyarázta az osztalékfizetést.

Őrület a cég papírjaiban

Az Appeninn árfolyama gyakorlatilag egy éven keresztül nem mozdult érdemben, alacsony forgalom mellett tavaly szeptember óta 240 forintról 200 forint közelébe csorgott le az árfolyam. Aztán közel két hete felrobbant az Appeninn, 7 nap alatt duplájára emelkedett az árfolyam, az azt követő napokban pedig nagy kilengésekkel ugrált a kurzus.Az Appeninn papírok árfolyama 4,3 százalékot esett hétfőn, így 330 forinton zárták a kereskedést. Ez az árfolyam egyébként több mint 26 százalékkal magasabb a részvényekért ajánlott 261 forintos ajánlati árnál.