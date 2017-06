Már meg is kapta a Nestlétől a befektetési guru, amit akart

Vasárnap jelentette be az aktivista befektető, Dan Loeb, hogy hedge fundja, a Third Point 3,5 milliárd dollár értékben vásárolt részesedést a Nestlében, ami 22 éves történetének legnagyobb tranzakciója. A befektető üzletpolitikája, hogy részesedést vásárol cégekben és aktivista befektetőként olyan változást igyekszik kikényszeríteni, ami növeli a részvényesi értéket. A Nestlénél az volt az egyik célja a befolyásszerzéssel, hogy kikényszerítse a L'Oreal-részesedés eladását, amiből saját részvényeket vehet.A kívánsága pár nap alatt teljesült, a Nestlé ma bejelentette, hogy 20 milliárd svájci frank értékben vásárol saját részvényeket a következő három évben. Ez a piaci kapitalizáció közel 8 százalékát teszi ki. A Nestlé közlése szerint a mostani döntés annak az eredménye, hogy elkezdődött a stratégiájuk felülvizsgálata még az év elején. A közleményükben nem említik a Third Pointot, mint ötletgazda, de tény, hogy a saját részvény vásárlás jóváhagyása hosszú folyamat, így valószínűleg már jóval azelőtt véglegesíteniük kell a tervet, hogy bejelentették.Mindenesetre a bejelentés időzítése arra utal, hogy az aktivista befektető bevásárlása miatt nyomás alatt érezte magát a menedzsment. Dan Loeb ugyanis nem kicsi, 1,3 százalékos részesedést vásárolt a legnagyobb európai vállalatban.A saját részvény vásárlások a piaci környezettől függnek majd, de valószínűleg többségében 2019 és 2020 környékén kerülhet rájuk sor. De ezt megelőzően felvásárlásokat is fontolóra vehet a Nestlé.A Nestlé eddigi legnagyobb saját részvény vásárlási programja 25 milliárd frank volt, amit 2007-ben jelentett be. 2005 óta összesen 47 milliárd frank értékben vásárolt vissza részvényeket.Dan Loeb több dolgot is el szeretne érni a Nestlénél. Például hogy tűzzön ki egy profitcélt a társaság, hogy az eladósodottságot mutató tőkeáttételi rátáját megduplázza a cég és hogy eladja az alaptevékenységhez nem kapcsolódó eszközeit, valamint a L'Orealban birtokolt 23 százalékos részesedését.