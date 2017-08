Már megint leértékelték a Teslákat

Olcsóbbak lettek a szupermodellek

S, 3, X on a bridge Tesla (@teslamotors) által megosztott bejegyzés, 2017. Júl 28., 22:07 PDT

Új erőre kaphatnak az eladások

Az árvágások a Tesla bejelentése alapján annak köszönhetők, hogy jelentős hatékonyságnövelést sikerült elérniük a 100 kilowattórás akkumulátorok gyártásában, ami szerintük a negyedévben az eladásokat is jelentősen megdobhatja.Nem titok, hogy a Tesla jelnetős ellenszéllel szembesült a 100 kilowattórás akkumulátorok gyártása során. Az új technológiával készült készült aksik legyártása júniusig átlagosan 40 százalékkal maradt el a tervezettől, így az autók összeszerelése is akadozott a második negyedévben, ami természetesen negatív hatással volt az értékesítési számokra is.Azonban még a második negyedévben sikerült megoldani a gyártásbeli problémákat, ami júniusra már rekord számú értékesítéshez vezetett a Tesla S modellben. Többek között ennek köszönhető, hogy a Model S és a Model X árát vissza tudták vágni, mivel a költséghatékonysági fejlődéseknek köszönhetően a 100 kilowattórás akkumulátorok árát 3 százalékkal sikerült csökkenteni - számolt be róla a menedzsment.Ez az egyes modellekre nézve azt jelenti, hogy a 100D-s motorral felszerelt Model S és Model X ára 3 500 dollárral 94 és 96 ezres kezdőárra, míg a P100D-as modellek ára 135 és 140 ezer dollárra csökkent.Nem ez az első, hogy a 100 kilowattórás Model S és X járművek árát csökkentették volna, ugyanis még a hónap elején már egyszer 3 000 dollárral visszavágták a modellek árát. Ez részben annak köszönhető, hogy a Tesla az árcsökkentések által próbálja felpörgetni az eladásokat.Ugyan a Tesla eladásai év/év alapon 53 százalékkal nőttek a negyedévben, a Tesla S modellből 12 ezer darabot adtak el, ami jelentős visszaesés az első negyedévi 16 ezer darabhoz képest.

A trend ellenére a Tesla menedzsmentje szerint részben az árcsökkentés hatására a Model S és Model X értékesítése 2017 második félévében növekedhet az első félévi 47 077 darabos összértékesítéshez képest. A növekvő eladások mellett az árbevétel is érdemben növekedhet majd a második félév során, míg a működéshez kapcsolódó kiadások nem változnak majd várhatóan érdemben. A gyártó a fentieken kívül utalást tett arra, hogy nagyon várja már, hogy bemutathassa legújabb modelljét, amely a Model 3-as után a következő lesz a sorban.