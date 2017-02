Már nem a Trina a világ legnagyobb napelemmodul-gyártója

Kínai cég váltott kínait 2016-ban a világ legnagyobb napelem modul gyártóinak toplistájának élén, a Trina Solart ugyanis letaszította a trónról a Jinko Solar a GlobalData piackutató cég adatai szerint Egy évvel korábban a Trina még tartotta vezető pozícióját, mint a világ első számú napelem modul gyártója, miután 2015-ben mintegy 4,55 gigawatt teljesítményű kristályos modult állított elő, megelőzve a Canadian Solar és a Jinko Solar iparági versenytársakat.A következő évben a Trina már összességében 6,3-6,5 GW teljesítményű panelt gyártott, ami azonban már csak a dobogó második fokára volt elegendő a Jinko Solar mintegy 6,6-6,7 gigawattos eredménye mögött. A Jinko Solar tavaly mutatott folyamatos jó teljesítménye hatására a cég tavaly novemberben emelte 6-6,5 GW-ról 6,6-6,7 GW-ra a 2016 egészére vonatkozó várakozását. A Canadian Solar (5-5,1 GW) 2016-ban is a harmadik helyet érte el a fotovoltaikus panelek gyártóinak listáján.Bár a Trina Solarnak semmi esetre sem volt rossz éve 2016, azonban az év számos olyan gyenge eredményt hozott számára, amelyek megakadályozhatták a társaságot abban, hogy megőrizze pozícióját mint a világ vezető napelem modul ellátója.A következő helyeket sorrendben a JA Solar (4,9-5 GW), a Hanwha Q CELLS (4,8-5 GW), a GCL System Integration Technology (4,6-5 GW), illetve a First Solar (2,8-2,9 GW) foglalta el. Az egykori piacvezető Yingli a hetedikről a kilencedik helyre szorult vissza (2,1-2,2 GW), és a harmadik negyedéves gyenge eredményei ismertetésekor egyúttal a 2016 egészére vonatkozó szállítási várakozásait is mérsékelte.