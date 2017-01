Már nem először bukik el a Tesla, kifogások persze most is vannak

A vártnál kevesebb autót adott el tavaly a Tesla

Részben egy új hardver bevezetése miatt csúsztak meg

Elon Musk, a Tesla vezérigazgatója még októberben is azt ígérte, hogy a Tesla 2016-ban 80-90 ezer autót értékesít, de mint már oly sokszor, most sem sikerült tartani a terveket. Az évet végül 76230 eladott autóval zárta az amerikai autógyártó, ami nagyrészt a vártnál jóval gyengébb negyedik negyedévnek tudható be, az év utolsó három hónapjában ugyanis az egy évvel korábbihoz képest 9,4 százalékkal kevesebb, csupán 22200 Tesla talált gazdára, ebből 12700 Model S, 9500 pedig Model X volt.A tavalyi év vége egyébként azért is volt gyengébb a vártnál, mert a Tesla az autóiba új Autopilot hardvert (nem egészen önvezető rendszer, inkább csak összetett vezetéstámogató funkciókról van szó) épített be, az átállás pedig a vártnál lassabb volt, így az eladások csak a negyedév vége felé pörögtek fel. A Teslák iránti kereslet a cég szerint kifejezetten erős volt egyébként, a megrendelésállomány 52 százalékkal volt magasabb, mint egy évvel korábban és 24 százalékkal haladta meg a rekordnegyedévnek számító 2016 Q3-at.Egyébként összesen 83922 autót gyártott le tavaly a Tesla, ami 64 százalékkal több, mint ahány autó 2015-ben készült el, és annak is lehet örülni, hogy a cég szerint 6450 autó értékesítése már folyamatban van, ez az állomány majd az idei első negyedéves számokban jelenik meg.Vagyis röviden összefoglalva, a Tesla 2016-os éve a vártnál jóval gyengébb lett, persze kifogások most is vannak:A vártnál alacsonyabb eladási számok miatt a Tesla részvényárfolyama 2 százalékkal 212,9 dollárra esett piaczárást követően.