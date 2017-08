Már tényleg mindenki önvezető autót fejleszt

Nem véletlen, hogy az Intel is próbálkozik az önvezető technológiával, miután a többi nagy chipgyártó, a Qualcomm és az Nvidia szintén ezt teszi. És érthető, hogy az Intel sem akar lemaradni a versenyben.Az Intel 100 autóból álló flottája magas szinten automatizálva lesz, nem lesz teljes mértékben önvezető, de fejlettebb lesz a sima robotpilótánál, amivel már most is futnak autók az utakon.Az Intel többek között az Egyesült Államokban, Izraelben és Európában fog tesztelni. A kutatás-fejlesztési laborja olyan nagyvállalatoknak tervez még önvezető rendszereket, mint a BMW, a Delphi és az Ericsson.