Már turbinaalkatrészeket is készítettek 3D nyomtatóval

A villamos energia termelésre alkalmas berendezés alkatrészeit a német óriás által tavaly felvárásolt brit székhelyű Materials Solutions hozta létre részben háromdimenziós nyomtatással speciális nikkelötvözetből. A Siemens áttörésnek értékelte az eredményt, ez volt ugyanis az első alkalom, amelyben valós körülmények között, percenkénti 13 ezres fordulatszám, illetve 1250 Celsius-fok felett teszteltek ilyen technológiával készült turbinalapátokat. A Siemens egyelőre nem közölt arra vonatkozó becslést, hogy mikor kerülhetnek a nyomtatott turbinalapátok kereskedelmi forgalomba, ugyanakkor bejelentette, a technológia fejlődésével két évről két hónapra csökkent a tervezéstől a tesztelésig tartó időszak. A társaság villamos energia és gáz divíziójának Reuters által idézett vezetője, Willi Meixner szerint a villamos energia termelés a 3D nyomtatási technológia egyik legérdekesebb alkalmazási területe lehet.A villamos energia előállítására szolgáló gáztüzelésű turbinák piacán óriási a konkurenciaharc, a piac extrém árnyomás alatt áll, a Siemens például az előző héten jelentette be új projektek elhalasztását. Az iparági szereplők a háromdimenziós nyomtatási technológia alkalmazásával is igyekeznek lépéselőnybe kerülni. A Siemens egyik legnagyobb riválisa, a General Electric 2016-ban több mint 1 milliárd dollárért vásárolt két, háromdimenziós nyomtatással foglalkozó céget, és tavaly júliusban üzembe helyezte az első, 3D technológiával legyártott alkatrészt is tartalmazó repülőgépmotort.