Már vissza is vett 150 ezer darab részvényt a Plotinus

A továbbiakban - amennyiben szükséges - likviditásunk, lehetőségeink függvényében folytatjuk értékpapírjaink visszavásárlását, hogy a döntéssel egyet nem értő részvényesek le tudják építeni pozícióikat. Az ilyen jellegű esetleges megbízásokról előzetesen is tájékoztatást fogunk nyújtani

A tranzakció után a Plotinusnál 304 708 darab törzsrészvény van, ami a törzsrészvények 32,81 százaléka, a teljes kibocsátott alaptőke 31,89 százaléka és a szavazati jogok 31,89 százaléka.Tegnap jelentette be a Plotinus, hogy kivezetné részvényeit a tőzsdéről, és azért, hogy azok a részvényesek, akik nem értenek egyet a vezetőség döntésével, kiszállhassanak a részvényeikből, a Plotinus saját részvényeket vásárol.- erősítette meg korábbi közlését a Plotinus.A jövőben a cég a likviditási helyzetétől függően folytatja az értékpapírok visszavásárlását. Most 80 ezer darab további részvény vásárlására adott megbízást a cég darabonként 5700 forintos árfolyam mellett a következő egy hónapra.A részvények mellett ma 100 millió forint névértékű Plotinus 2019/A kötvényt is visszavásárolt a vállalat, 116 százalékos nettó árfolyamon.