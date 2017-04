Más szemmel a világ egyik legmenőbb autószalonja: Genf, mámor!

A jövő útján

Koncepciók mindenekfelett

Mielőtt belekezdenék, szögezzük le: nem vagyok újságíró, így ez nem egy szokványos cikk. Szandányi Levi kért meg, hogy írjak pár sort az élményeimről. Én csak egy nő vagyok a városból, szomszédból, akit rejtélyes okból kifolyólag érdeklenek az autók, mondhatni rajongok értük. Így születtem, valamiféle genetikai elváltozás ez nálam, de a körülöttem élők már megszokták. Persze nem hardcore módon a tuningolás vagy a motor, váltó, futómű és úgy általánosságban az autó működési elve érdekel, noha maga a motor önmagában is szép látvány, sokkal inkább az autó nyújtotta felhasználói élmény, amit az autó külcsínje és képességei együttesen hoznak létre. Számomra nem elég, ha csak szép az autó, bár tény, hogy felkelti a figyelmem, de ha nincs benne erő és nem jó a menetstabilitása már túl is libbentem rajta. Igen, kedves férfi olvasók, itt azért bejön női mivoltom, mert ez fordítva is igaz. Lehet bármilyen megbízható, erős, dinamikus az autó, ha unalmas a külseje nem érint meg. Tudom, ez nagyon szubjektív, kinek mi a szép, de épp ezért jó, hogy ennyi féle autó van.Régóta kacérkodtam a gondolattal, hogy ellátogassak Európa legrangosabb autós eseményére, a Genfi Autószalonra és most, hogy a nagyobbik fiam már 9 éves lett, elérkezettnek láttam az időt arra, hogy együtt felfedezzük a csodát. Nehéz szavakba öntenem azt, amit a belépéskor éreztem. Impozáns, elképesztő, látványos, csillogó. A hideg futkározott a hátamon és majd könnybe lábadt a szemem. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy a Portfolio kiállítás és rendezvényszervezőjeként más szemmel is nézek egy ilyen eseményt, mert látom a csillogás mögötti munkát, a könnyed kialakítás mögötti tökéletes precizitást, amivel 691 ezer látogató és 180 kiállító minden igényét igyekeztek kielégíteni. Egyszóval lenyűgözött. Egy napunk volt bejárni a kiállítást, ami elég soknak tűnik, de nem az, főleg nem egy 9 éves kisfiúval, aki érthető módon eleinte az összes modellt ki akarta próbálni. Ennek ellenére igyekeztem a lehető legtöbb fotót készíteni a megjelenő modellekről és összességében a kiállításról, hogy a hangulatot és néhány újdonságot azokon keresztül bemutathassam.Kezdjük a koncepciókkal, talán ezek a legérdekesebbek, hiszen ki tudja, mi fog belőlük megvalósulni. Annyi bizonyos, hogy egyértelműen az alternatív hajtás került a fókuszba, minden autógyár ezekkel képzeli el a jövőt. Hagyományos hajtású koncepcióautó nem is volt kiállítva, de legalábbis mi nem találtunk ilyet.

A Hyundai üzemanyagcellás modellje. Nemes egyszerűséggel vizet puffog ki és nem is csúnya.

Olyan, mint egy beszívott méhecske. Ez az autó egyfolytában mosolyog. Hippi korszak újragombolva.

Hűha: autó, vonat és helikopter egyszerre. A fiam szerint menő.

Nos, ezt nem tudtam hova tenni a polcomon.

Transzformers kicsiben.

Őszintén? Örülök, hogy elkaptam azt a korszakot, amikor még én vezetek és nem az autó. Hová lesz a vezetés élménye? A műszerfalon a szélvédő alatt kaktuszok nőttek. Tényleg!

Franciásan bohó vagy...

Peugeot koncepció hibrid hajtással. A következő évek formanyelve. Semmi különös, nekem.

Jövőkép Mercedes módra. Magabiztos megjelenés.