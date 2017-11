Másodszor villant a Waberer's

Nem csak a Link felvásárlása miatt nőtt az árbevétel

Megugrottak a költségek - Csökkent a bruttó marzs

Segítettek az egyszeri tételek

2017. szeptember 30-ig összesen 2 millió euró ilyen költség került azonosításra és aktiválásra a harmadik negyedév során.

Nyereségesebben működött a Waberer's

Jelentősen nőtt az eladósodottság

Mit mondott a menedzsment?

Harmadik negyedévi teljesítményünk ismét megmutatta, hogy sikeres növekedési stratégiánk alapján teljesíteni tudjuk a céljainkat. A folyamatos terjeszkedés az organikus és inorganikus tényezők kiegyensúlyozott kombinációján alapult, ezt pénzügyi adataink a bevételtől egészen a nettó eredményig bezárólag igazolják. Az organikus tényezők tekintetében óvatos áremelési stratégiát követve sikeresen megőriztük a nyereségességünket, mivel a korábban közölt rövidtávú piaci kilátásaink beigazolódtak. Emellett a méretgazdaságosságra és az innovációra alapozó hatékonyságunkon tovább javítottunk az olyan kulcsfontosságú mérőszámok tökéletesítése érdekében, mint az üzemanyag-fogyasztás.



Mindeközben hosszabb távú lehetőségeinket is igyekszünk feltérképezni. Szeptemberben egy önvezető kamionok konvojával (platooning) éles forgalomban lebonyolított sikeres tesztelést követően egyik kamiongyártó partnerünkkel fontos mérföldkőhöz értünk. Mindig szívesen csatlakozunk partnereink kutatási-fejlesztési tevékenységéhez a lehető legkorábbi szakaszban, hogy az elsők között vehessük át a csúcstechnológiákat, így fokozhassuk a hatékonyságunkat, és megerősíthessük európai piacvezető pozíciónkat. Tevékenységünk lehetséges fejlesztési irányait tekintve folytatjuk a szomszédos országokban működő potenciális akvizíciós célpontok értékelését is.



Regionális logisztikai portfoliónkba jól illeszkedő lehetőségeket keresünk, amelyek lehetővé teszik, hogy multinacionális ügyfeleink kéréseinek megfelelő logisztikai szolgáltatásokat nyújthassunk tágabb működési területükön is. Mindeközben törekszünk vállalkozásunk hatékonyságának növelésére, és a legfrissebb technológiákat igénybe véve próbálunk ügyfeleink számára optimális megoldásokkal, tulajdonosaink számára kedvező eredményekkel előállni.



A sikeres harmadik negyedévet követően továbbra is bízom abban, hogy 2017-ben a Waberer's egyaránt teljesíteni fogja a vezetőség és a piac várakozásait

Egyre távolabb a kibocsátási árszint

A Waberer's flottája a lengyel fuvarozási cég, a Link felvásárlásának köszönhetően 2017 harmadik negyedévének végén már több mint 4 150 kamionból állt, amely közel 15 százalékos növekedést jelentett az előző év azonos időszakához képest. A cég árbevétele a harmadik negyedév végén 182,3 millió euró volt, amely 23 százalékos növekedést jelentett 2016 azonos negyedévéhez képest. A megugrás döntően a Link felvásárlásának volt köszönhető, ugyanakkor az is elmondható, hogy mindhárom üzleti szegmensben volt organikus növekedés is. A meghatározó Nemzetközi Árufuvarozási Szegmens (ITS) piaci feltételei ugyanis tovább javultak annak köszönhetően, hogy a korlátozott volumennövelés mellett az átlagos kilométerenkénti fuvarozási díjakat sikerült több mint 1%-kal emelni. A regionális szerződéses logisztikai szegmensben pedig a bevételek 30%-os növekedése többségében a kiskereskedelmi szektorban érdekelt legfontosabb ügyfelekkel való szorosabb együttműködéseknek volt köszönhető.A közvetlen bérek, juttatások és ellátások 28 millió eurót tettek ki 2017 harmadik negyedévében, amely az előző év azonos időszakához képest 25 százalékos növekedést jelentett.Az üzemanyagköltség 29 millió euró volt 2017 harmadik negyedévében, amely 12 százalékos növekedést jelentett az előző év azonos időszakához képest. A megugrás a magasabb európai üzemanyagárakkal és a futott kilométerek növekedésével volt magyarázható. Az üzemanyagárak negatív hatása ugyanakkor a jobb beszerzések miatt korlátozottabb volt, mint az Európai Unióban tapasztalható áremelkedés, és az üzemanyag-hatékonyság a nemzetközi szegmensben az elmúlt évben jelentős, 3 százalékot meghaladó javulást mutatott.Az autópálya és tranzitköltségek mértéke 30 millió euró volt a harmadik negyedév során, amely 45 százalékos növekedést jelentett az előző év azonos időszakához képest. Ennek hátterében döntően a Link eltérő fuvarozási mixe állt, amelyben jelentősebb súlyt képvisel az intermodális szállítás. Az intermodális fuvarozástól eltekintve a megtett kilométerek számának és a kilométerenkénti útdíjak növekedésének nemzetközi és regionális szegmensben egyaránt jelentkező kombinációja is hozzájárult az autópálya és tranzitköltségek növekedéséhez.Az alvállalkozók és viszontbiztosítási díjak a negyedév során 42 millió eurót tettek ki, amely 35 százalékos növekedést jelentett 2016 azonos időszakához képest. Ez kisebb részben a szállítmányozási tevékenység organikus növekedésével magyarázható, nagyobb részben pedig a Link eltérő üzleti mixéből fakadóan az erőteljesebb szállítmányozási tevékenységet tükrözte.Az előző év azonos időszakához képest a harmadik negyedévben 1,3 millió euróval javult a járműékesítések eredménye és az eladott áruk beszerzési értéke, mivel a bázisidőszakban csekély mértékű flottapótlás történt, és idén aktívabban zajlott a főleg tranzittal kapcsolatos szolgáltatások viszonteladása az alvállalkozók részére.Mindezek együttes hatására 2017 harmadik negyedévében az előző év azonos időszakához képest a bruttó fedezet ugyan 11 százalékkal 36,6 millió euróra emelkedett, viszont a bruttó marzs 2,3 százalékponttal 20,1 százalékra csökkent.Az IFRS szabályaival összhangban az összes IPO költség 2017 harmadik negyedévében történő elszámolásakor egy egyszeri korrekcióra került sor, ennek keretében az eredmény kimutatásban kimutatott IPO-val kapcsolatos ráfordítások aktiválásra kerültek a saját tőkével szemben, hogy az IPO bevétele nettó módon kerüljön elszámolásra. A mostani beszámolóból kiderült, hogyRáadásul a harmadik negyedévben az egyéb működési bevételek 56 százalékkal 2,6 millió euróra emelkedtek 2016 azonos időszakához képest, főleg a román hatóságokkal egy, még 2010-ben kezdődő cigarettacsempészési ügyben folytatott sikeres peres eljárásnak köszönhetően, amely 2017 harmadik negyedévében 1 millió eurót hozott.Az EBITDA 25 millió euróra emelkedett, amely az előző év azonos időszakához képest 20 százalékos növekedést jelentett, míg az üzemi eredmény mértéke közel 10 millió euró volt, amely 30 százalékos növekedést jelentett 2017 harmadik negyedévében 2016 azonos időszakához képest.2017 harmadik negyedévében a 13,7 százalékos EBITDA és az 5,4 százalékos EBIT marzs 0,4 százalékponttal alacsonyabb, illetve 0,3 százalékponttal magasabb volt, mint 2016 azonos időszakában. Az EBITDA marzs csökkenése a Link konszolidációjával járó hígulási hatásnak volt betudható elsősorban, mivel a csoport rendszeres EBITDA marzsa a Link nélkül növekedett volna. A marzs organikus javulása egyébként annak volt köszönhető, hogy az emberi erőforrások és az üzemanyag növekedett egységárának kedvezőtlen hatásait ellensúlyozta a fokozódó hatékonyság.A vállalat 6,2 millió eurós nettó eredményt ért el a harmadik negyedévben, amely 8 százalékos növekedést jelentett az előző év azonos időszakához képest. Ez egyben azt is jelenti, hogy a higított egy részvényre eső nyereség mértéke 0,34 euró volt.A Link felvásárlása miatt jelentősen növekedett a Waberer's eladósodottsága, amelynek mértéke így 268,1 millió euró volt a harmadik negyedév végén, míg egy évvel korábban ez az érték 212,1 millió euró volt. A gördülő EBITDA (így a Link-et csak 2017. július 1.-je óta tartalmazó) többszöröseként kifejezett nettó tőkeáttétel 3,4-re emelkedett, míg a felvásárlás hatása nélkül 2,9 körül maradt volna.- mondta el Lajkó Ferenc, a Waberer's vezérigazgatója.A Waberer's papírokkal július 6-a óta lehet kereskedni a Budapesti Értéktőzsdén, a részvények kibocsátási árfolyama 5 100 forint volt. Hétfőn viszont 4 985 forinton zártak a papírok, vagyis az IPO óta közel 7 százalékot csökkent a vállalat árfolyama.