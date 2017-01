Médiatanács: az RTL nem szállhat be a Centrál Médiacsoportba

Az RTL Magyarország ma délután kapta kézhez a Médiatanács határozatát. Azt és annak indoklását részleteiben megvizsgáljuk, ezt követően döntünk a tranzakció megvalósítása érdekében szükséges és lehetséges hazai és európai szintű jogi lépésekről. Az bizonyos, hogy az RTL Magyarország üzleti szándékai változatlanok, azaz nem adjuk fel terveinket arra vonatkozóan, hogy a digitális piacon növeljük jelenlétünket, és mivel nem a 30%-os tulajdonszerzéshez kell engedély, így - ha szükséges - az alternatív forgatókönyvek közül választunk.

A tanács keddi közleményében azt írta, álláspontja szerint a tervezett összefonódás a televíziós és digitális területen együttesen, az összefonódás eredményeként a véleménybefolyásolási képesség a releváns piacon olyan mértékben változna, amelyAz Index beszámolója szerint az RTL Klub tavaly szeptemberben jelezte, hogy szeretnének részesedést vásárolni a 24.hu-t, a Cosmopolitant, az Elle-t, a Best magazint, a Storyt, a Nők Lapját és a Színes RTV magazint is kiadó Centrál Médiacsoportban. Előzetesen 22 százalékról volt szó, ami később 30 százalékra módosult.Mivel a piac két nagy szereplőjéről van szó, az üzletre a Gazdasági Versenyhivatalnak is rá kell bólintania, amit viszont 2017 nyaráig is elhúzódhat.Az RTL az Index kérdésére a következőket közölte a döntéssel kapcsolatban: