Még az olajországoknak is sok lenne a 60 dollár feletti ár?

A Brent még ennél is nagyobbat, mintegy 20 százalékot drágult az idei harmadik negyedévben, amire 2004 utolsó negyede óta nem volt példa.

Visszafogták magukat

Az OPEC 2016 végén döntött úgy, hogy 1,2 millió hordóval visszafogja kitermelését 2017 első félévében, amihez a nem OPEC-tag olajországok további 600 ezer hordóval csatlakoztak; majd idén májusban kilenc hónappal, 2018 márciusáig kiterjesztette a megállapodás hatályát. Az OPEC és nem OPEC-tag országok szeptember végi bécsi találkozóján pedig abban állapodtak meg, hogy szoros figyelemmel fogják követni a piaci fejleményeket, és amennyiben szükséges, további intézkedéseket tesznek a globális túlkínálat leszorítása és az árak megtámasztása érdekében. Értesülések szerint ez a kitermeléscsökkentés hatályának ismételt meghosszabbítását, és/vagy a kitermeléscsökkentés elmélyítését is jelentheti.

Az áraknak most a szezonális hatások sem használnak, miután a téli szezon hagyományosan kisebb forgalmat hoz, valamint számos finomító karbantartását is erre az időszakra ütemezik, ami szintén az olajkereslet gyengülése irányába hat. Ahogyan az is, hogy Irak hétfőn közölte, szeptemberben kis mértékben emelkedett a déli mezők exportja, a Reuters korábbi konszenzusa pedig szintén azt jelezte előre, a Kőolaj-exportáló Országok Szervezetének (OPEC) teljes kitermelése is emelkedhetett.Pedig a harmadik negyedév igencsak erősre sikerült az olaj szempontjából, a WTI árfolyama 12 százalékkal emelkedett az időszak során, ami 2016 második negyede óta a legnagyobb mértékű erősödés. Az elmúlt szűk hétben azonban már mintegy 5 százalékkal gyengült a múlt csütörtökön elért 55,93 dolláros féléves csúcsról.A múlt heti 59,49 dollárról azonban ez az olajtípus is érdemben, mintegy 6 százalékkal gyengült.A harmadik negyedéves rallyt jelentős részben a globális túlkínálat enyhülésére utaló jelek is hajtották, ami egyúttal az OPEC ezirányú összehangolt erőfeszítéseit is igazolni látszik. Az előző héten az árfolyamok szárnyalásához az iraki kurdisztáni régióval kapcsolatban érkező hírek is hozzájárultak, miután Törökország az észak-iraki régióból a Mediterráneumig húzódó olajvezeték lezárásával fenyegetőzött a kurd függetlenségi népszavazásra válaszul; ez végül nem történt meg.Az újabb geopolitikai feszültségekről szóló hírek némi további támaszt nyújthatnak az áraknak. Líbiának vasárnap egy fegyveres csoportra, illetve a térségben ismét fokozódó nyugtalanságra hivatkozva le kellett zárnia hatalmas el-Sharara olajmezőjét, ahol a Repsol, a Total, az OMV és a Statoil összességében több mint napi 230 ezer hordót termel ki. Az ország kitermelése így öthavi mélypontra, napi 750 ezer hordóra zuhant vissza, a kiesés azonban nem volt tartós, mivel a termelés hétfő este elvileg újraindult. Líbia Nigériával együtt az a két ország, amely egyelőre nem alkalmazza az OPEC kitermeléscsökkentési vállalását, mivel a területüket dúló fegyveres konfliktusokra tekintettel időt kaptak a termelés normalizálására.Kedden délelőtt a WTI és a Brent árfolyama egyaránt halvány, egy-két tized százalék közötti erősödést mutatott.

(Reuters)