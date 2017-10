Még több autót tiltanának ki Budapestről a szmog miatt

Mivel a fővárosi szennyezettségi szint kialakulásához további - a közlekedési hatással összemérhető - források is hozzájárulnak, illetve ezektől független környezeti tényezők is alakítják azt, ezért az 55 százaléknál nagyobb mértékű fővárosi közlekedési korlátozás a mai ismeretek alapján már nem megalapozott - írták.

Nem volt indokolt és célszerű a januári döntés?

Ha az összes érintett igénybe vette volna az ingyenes közszolgáltatást, akkor a becslés alapján, naponta legalább nettó 18 millió és legfeljebb 53 millió forint többletköltség keletkezhetett volna.

Az ingyenes parkolás is megszűnhet

A Szeneczey Balázs és Szalay-Bobrovniczky Alexandra főpolgármester-helyettesek által jegyzett - a budapest.hu oldalon szerdán közétett - előterjesztés szerint a fővárosi riasztási fokozat elrendelése esetén korlátoznák a 7-es és 8-as környezetvédelmi osztályú - Euro 3-as dízelüzemű - gépjárművek forgalmát is. Ez - a megfelelő felkészülési időigényre tekintettel - 2018. október 1-jén lépne hatályba. Az intézkedéssel - mint írták - a korlátozottak aránya az üzembentartók mintegy harmadáról gyakorlatilag 40 százalékára emelkedne. Továbbá korlátoznák a riasztási fokozat elrendelése esetén a 10-es és 11-es környezetvédelmi osztályú - Euro 4-es dízelüzemű - gépjárművek forgalmát is. Ez 2019. október 1-jén lépne hatályba.Az előterjesztés szerint az előbbi rendelkezések hatályba lépésekor a használt gépjárművek gyakorlatilag fele, a 2015-ös adatok alapján 52 százaléka esne a riasztási fokozat forgalomkorlátozása alá.Hozzátették, hogy ugyanakkor a korlátozás során továbbra is indokolt - tekintettel a gépjárművek viszonylag gyorsan javuló környezetvédelmi tulajdonságaira - ezt az alapelvet fenntartani.E szabályozási elvnek megfelelően, ha az üzemben tartott gépjárművekhez képest a korlátozott szennyezőbb gépjárművek aránya kisebb lesz mint 45 százalék, akkor a rendeletet indokolt lesz úgy felülvizsgálni, hogy a fővárosi riasztási fokozatban a következő dízelüzemű környezetvédelmi osztályú gépjárművek (a 12-es, dízelüzemű Euro 5-ös), majd egy következő lépésben a 13-as (dízelüzemű Euro 6-os) kerüljenek korlátozás alá - olvasható a javaslatban.Az előterjesztésben javasolják a belső égésű motorral hajtott, rendszámtábla nélküli segédmotoros kerékpárok forgalmának tilalmát is kezdeményezik.A Fővárosi Közgyűlés januári döntésével lehetővé tette a szennyezőbb - 0-4 közötti környezetvédelmi besorolású - gépjárművekkel közlekedőknek a helyi közösségi közlekedés ingyenes igénybevételét a riasztási fokozat érvényességi idejére. A mostani előterjesztésben a januári határozat hatályon kívül helyezését is javasolják. A januári tapasztalatok alapján is egyértelműen kijelenthető, hogy "a korlátozott ingyenesség nem hatékony eszköze a légszennyezettség elleni küzdelemnek" - írják. Az előterjesztők szerint a közösségi személyszállítási közszolgáltatások korlátozott körben történő ingyenes igénybevételének rendeleti szintű szabályozása nem indokolt és célszerű. Kifejtették: a januári szabályozás körülbelül az üzemben tartott gépjárművek harmadát érintette.Az eddigi tapasztalatok alapján, a riasztási fokozat napjaiban a Budapesti Közlekedési Központ érezhető utasszám-növekedést nem tapasztalt - olvasható az előterjesztésben.Az előterjesztők szerint indokolt a parkolási rendelet módosítása is, amellyel hatályon kívül helyeznék a korlátozás által érintett gépjárművekre vonatkozó ingyenes parkolást. Mint írták, a jelenlegi szabályozásban már kellő idő áll rendelkezésre a korlátozással érintett gépjármű-tulajdonosok számára a gépjárművel történő távozásra, illetve a jövőbeli utazások áttervezésére.A javaslat szerint indokolt a szmoghelyzetekkel kapcsolatos felsőbb szintű jogszabályi környezet felülvizsgálata is.